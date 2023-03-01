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立委選戰開打 國民黨這人宣布參選高雄左楠區立委

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨中央委員孫健萍今天宣布要參選高雄市左楠選區立委，要從左楠出發，讓高雄成為一個更美好的高富美城市(高雄、富裕、美麗）。圖／孫健萍提供
國民黨中央委員孫健萍今天宣布要參選高雄市左楠選區立委，要從左楠出發，讓高雄成為一個更美好的高富美城市(高雄、富裕、美麗）。圖／孫健萍提供

高雄八席立委全是民進黨籍，國民黨中央委員孫健萍繼去年率先宣布參選高雄市長後，今天又宣布角逐左楠區立委提名，口號恰巧也跟爭取市長提名的口號一樣，全是以打造「高富美（高雄、富裕、美麗）」城市當目標。

民進黨本月將辦立委初選登記，國民黨目前已有高市黨部副主委曹桓榮及前議員陳若翠表態參選議員，曹桓榮有意參選第二選區（岡山、路竹、湖內、茄萣、彌陀、永安、梓官、橋頭）立委，陳若翠則要爭取第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）提名。

孫健萍表示，他在高雄氣爆事件後擔任受災戶國賠法律扶助總召集人，小蝦米成功對抗大鯨魚，創下司法史上罕見的「幫助民眾告官」全勝紀錄，也從中看到市府遮掩作為，未能把氣爆危機當成發展契機，沒有把石化產業的轉型成為如同新加坡的裕廊道石化專區，提升市民居住環境。

孫健萍說，目前高雄市八席立委全是民進黨籍，他從16歲加入國民黨，長期在地方深耕蹲點，希望代表國民黨好好打一場民主聖戰。

「請給我一個從政的支點，成為槓桿改變高雄的轉捩點」孫健萍強調，他自小在左營城門洞裡長大，父親生前擔任海軍士官長、母親賣玉蘭花，生長環境是溫馨的老舊磚造房，希望從左楠出發，讓高雄成為一個更美好的高富美城市。

左楠區目前立委為民進黨籍劉世芳，尚未正式宣布競選連任。國民黨部分，前立委黃昭順、張顯耀勤於經營基層，另有現任議員李眉蓁及不分區立委鄭麗文也被點名參選。

國民黨 民進黨 高雄市

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