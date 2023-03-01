林鶴明任三立子公司行銷長 藍委：人不要臉天下無敵

曾任總統府發言人的民進黨副秘書長林鶴明，今傳出出任三立集團子公司「創造智能」團隊行銷長一職。國民黨立委李德維批評，過去注重「黨政軍退出媒體」，如是卸任公職到媒體，至少還遮遮掩掩，現在民進黨都視之為自然，不客氣地說，根本是「人不要臉，天下無敵」。

李德維也諷刺表示，林鶴明是駐日代表謝長廷幕僚出身，當過台北市府、總統府發言人，也當過民進黨副秘書長、甚至代理過秘書長，離開黨職後就直接到三立去，他一點都不意外，因為三立和民進黨，「本來就是一家人」、「都是自己人」。

李德維表示，過去大家講究黨、政，要和媒體分隔，但在民進黨執政下，林鶴明和三立是一家人的狀況，好像都光明正大沒問題，甚至民進黨立委還稱讚是適才適所，未來這樣的狀況在民進黨，大概都還會出現。