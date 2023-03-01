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疫後特別預算通過 賴清德鼓勵黨公職口語化宣傳

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。本報系資料照
民進黨主席賴清德。本報系資料照

政府針對去年超徵稅收，編列普發6千元及貼補勞健保、台電虧損等特別預算。民進黨主席賴清德今天在中常會上，建議黨公職在地方上要用口語化宣傳，例如政府補助勞保、健保、台電的虧損，這個一千億預算，都是蔡英文總統照顧大家，要讓勞保、健保、電費都不會漲價。

民進黨今天舉行中常會，會中邀請行政院副院長鄭文燦以「疫後特別預算專案報告」為題進行專案報告。民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德主席聽取報告談話表示，受到過去幾年疫情的影響，大家在生活、經濟、企業的經營都非常辛苦，為了減輕民眾的負擔，讓產業、企業能盡快恢復元氣，政府在條例及預算上都是以加快程序、盡快執行，來達到照顧人民為目標。

賴清德說，這次的預算內容，除了普發現金之外，還有挹注勞健保基金以及撥補台電、與強化經濟與社會韌性等三大主軸，不但切合台灣當前經濟發展需要，也是行政團隊因應未來全球經濟情勢發展，以及全面性的考量台灣社會各層面需求所提出的方案。

賴清德指出，另外有好的政策也要有好的宣傳配套。關於這一點，要請黨部相關部門，製作讓民眾更好理解的圖卡、短影音等簡易易懂的宣導形式，利用多元的管道來向社會大眾說明，讓政府照顧民眾的政策除了落實，更要讓民眾心裡能踏實的知道。

據轉述，討論期間，賴清德還提醒立委們要和第一線實際經營者、商圈經營者面對面討論他們需要的反饋回來，讓政府的策略符合實際需求。例如，新北市立委蘇巧慧與台南市立委王定宇選區都有負責的商圈，除了宣傳普發六千元，像勞保、健保、台電的虧損補助，這些口語化宣傳，這個一千億都是蔡總統照顧大家，要讓勞保、健保、電費都不會漲價。

賴清德 民進黨

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