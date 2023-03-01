監院「疫苗案」未提糾正 僅要求行政院督促衛福部檢討改善

監察委員林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑所調查的疫苗採購與整備案，調查結果22日在監察院社會福利及衛生環境委員會通過。今天監委發出新聞稿表示，要求行政院督促衛生福利部對於新冠肺炎疫苗的整備與採購決策及作業程序未臻周妥、相關法令欠完備及資訊揭露不足部分，進行檢討改善。

4位監察委員表示，國內前年爆發本土疫情，社會瀰漫恐慌不安，國人對於疫苗之施打有急切需求，部分輿論認為中央流行疫情指揮中心對於疫苗整備及採購政策似有不周，且決策過程未見完備。為究明實情，調查過程諮詢國內專家學者及約詢時任衛福部陳時中部長、疾管署周志浩署長及食藥署吳秀梅署長等人。

對於國內一度呈現無疫苗可打困境，監委指出，指揮中心緊急應變，透過外交部協助爭取國際捐贈，雖然確實為不得不然之舉，但仍要檢討此次新冠疫苗無法滿足國人接種需求之各項因素，作為日後因應新興傳染病流行之疫苗政策決策及執行採購時程之參考。

監委表示，國產疫苗取得緊急授權過程，引發部分國人因此對其保護力有所質疑，已不利國內疫苗產業之發展。未來倘有類似情況，衛福部應以本次疫情經驗為鑑，研酌於契約中擬訂業者取得相關國際認證等適當條件，以促使國內業者盡最大努力，提升民眾信心。

監委另指出，政府採購法第105條相關規範，造成執行者因授權範圍未具體明確，多所顧慮；衛福部及工程會允應就此次疫苗採購經驗，通盤檢討緊急採購之相關規範，容許相當之彈性，使公務員不致進退失據，得及時依專業判斷為適當之採購。

關於政府是否阻擋民間捐贈疫苗爭議，監委表示，衛福部允應檢討此次民間企業、團體捐贈疫苗之行政流程及證明疫苗來源及品質之相關文件，建立捐贈疫苗與藥品之處理機制。

監委另提出四點調查意見，請行政院督促所屬檢討改進。一、疾管署允應加速新冠疫苗預防接種受害救濟審查進度，釐清個案傷病或死亡與施打疫苗之關聯性，使受害民眾迅速獲得合理之補償，維持對接種疫苗之信心，以利防疫政策之推動。

二、指揮中心依據ACIP專家會議結論，依職業、年齡、疾病等風險別排定優先順序，但公布之相關會議記錄，對於疫苗接種政策之討論，僅記錄討論後之決議，民眾難以瞭解接種順序之考量，引發各種疑慮，應予檢討以作為未來疫苗接種政策之參考。

三、部分縣市對於預約接種疫苗方式及場地動線規劃不周，甚至發生非高風險者未依接種順位提早接種疫苗之情事，衛福部允應通盤檢討此次縣市政府規劃及執行疫苗接種所發生之各項問題，作為日後進行大規模疫苗接種計畫之參考，避免類此情事之發生。

四、衛福部應公開更完整之疫苗決策資訊，對民眾疑慮事項善加說明澄清，並檢討目前將相關簽稿文書之機密等級設定「密」等之必要性，適當開放予各界檢視，保障人民知的權利，增進對公共事務之瞭解、信賴及監督，並促進民主參與。

據悉，由於未提糾正案，22日委員會當天，現場不同意見砲聲隆隆。主查監委林郁容昨在會中表示，疫苗案如果要探討的標的是科學，那要針對事實去討論；但若是政治則不然。林說，他想以科學來處理這個案子，但這個議題已經泛政治化，監院調查報告怎樣都避不掉，如何寫外界都會有意見。

但據了解，委員會雖同意通過調查報告，但數位列席的監委多認為，調查報告沒有提出糾正，力道不足，恐無法向社會交代。一位有地方政府背景的監委現場質疑，行政院前院長林全主導的東洋公司採購疫苗為何破局？政府究竟有沒有阻擋民間購買疫苗？這些國人高度關注事項，難道衛福部、行政院都沒有一點疏失嗎？

另有民代背景的監委直言，調查報告中提及行政院的部分，僅以請行政院「參考」帶過，但監察院角色是監督政府的立場，用過於無力的「參考」字眼，實在不恰當。最終經過討論，才將調查報告修正為「請行政院督促所屬檢討改進」。

一位民團背景監委則指出，疫苗施打後造成民眾傷害的救濟太慢、件數太少，這部分在調查意見中說明不足。也有監委提到，調查意見中引用「政府採購法」，指出因授權程度不足，才造成公務員在採購疫苗上綁手綁腳，但在特別條例中早已賦予指揮中心足夠權限，「可以限制口罩不能出口、民眾不能出國，在採購疫苗上卻又退縮回政府採購法，這是自我限縮，相當奇怪」。

原提案也決議將這份調查報告同步轉交給士林地檢參考，引發現場法律背景監委當場質疑，士林地檢是在調查高端炒股案，但監院調查報告並未涉及這部分調查。最終經討論，改為不轉交士林地檢。