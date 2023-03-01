牛煦庭選桃園立委喊「太陽花世代對決」 前綠委批欺騙

國民黨桃園市議員牛煦庭今天上午宣布參選2024桃園第一選區立委，強調要為「躺平的世代」找到新出路。對此，也有意參選第一選區的民進黨前立委黃適卓下午批評，牛煦庭2016年時說「自己跟投身學運的朋友」有很大的認知歧異，現在卻為爭取年輕人支持，自稱是學運世代，「這不是欺騙人民是什麼呢？」

牛煦庭今天宣布參選立委，並點名民進黨前副祕書長林飛帆參戰。他強調2人同是太陽花學運世代、同為倫敦政經學院畢業，兩人都應該有能力清楚論述，更有責任挺身而出，接受選民的考驗，希望林能脫離同溫層，下來選區決勝負。

「我認為他只是在騙！騙！騙！」有意參選第一選區的黃適卓下午批評，牛煦庭2016年曾說過，「我跟投身學運的朋友，在手段和目標上面和大家的認知有很大的歧異」，結果今年爭取立委提名時，為了得到年輕人支持，就自稱是學運世代，要跟學運世代的代表來辯論，「請問你不是在欺騙人民，這是什麼呢？」

牛煦庭對此也回應，太陽花世代追求公平正義，但這個價值在民進黨主政下顯然沒任何進展，才是問題的重點；相信太陽花世代的年輕人，有獨立判斷事情的能力，他會用行動爭取選票，而不是自稱學運世代就能得票，「何況我都點名總指揮下來決戰了，怎麼會想占太陽花運動的便宜呢？」

民進黨2024立委初選時程將在本月20日至24日開放領表登記，現已傳出包括黃適卓、郭麗華都有意爭取桃園第一選區立委，更傳出鄭運鵬將被安排至不分區。鄭運鵬上午則回應，目前為止，黨中央應該對所有黨內立委都還未溝通安排。