朱立倫：民進黨選舉奧步是台灣民主之恥 污辱南投縣民

南投立委3月4日補選，國民黨主席朱立倫今天在中常會為國民黨候選人林明溱拉票，他說，林30年的努力快敵不過民進黨3個月來的抹黑攻擊，甚至連變造錄音帶、錄影帶都出來。「一日一抹黑，一日一攻擊」，動用政府和媒體，當作台中中二選區來打，「這是蔡英文、賴清德和陳建仁最新戰法」。

朱立倫表示，林明溱為南投縣民辛苦努力，過去不管擔任議員、立委、縣長都是最好的，不僅是五星級縣長，政績滿意度也是最高的，競選連任時贏了將近9萬票，這些事實讓林明溱成為南投人最肯定的好縣長。但民進黨從頭到尾抹黑，只有靠這種方式才有可能勝選，不是真正為民做事。

朱立倫強調，林明溱30年來都是腳踏實地的好縣長、好立委，今天被攻擊到體無完膚，抹黑造謠到這種情況，「這是台灣民主之恥，也是污辱南投縣民」。他強調，選情非常危急，呼籲南投鄉親們相信自己30年的觀察，相信真正台灣民主，而非相信民主奧步。如果這次民主奧步黨能透過這樣的方式成功，相信這是台灣民主的大退步。