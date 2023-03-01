林鶴明轉戰三立子公司行銷長 綠委讚回歸本行適得其所

民進黨前副秘書長林鶴明今天出任三立集團子公司「創造智能」團隊行銷長，民進黨立委林楚茵表示，林鶴明有戲劇專科的長才，回歸本行適得其所，「如果真的需要一個網軍這樣做，我覺得這也太大辣辣、太笨了」。

林鶴明曾經擔任總統府發言人與民進黨副秘書長，過去是蔡英文總統高度倚重的網路社群與政策幕僚，林鶴明透過網路社群成功打造「辣台派」的形象，進而讓蔡總統深受年輕族群的喜愛，不過督導業務與網路社群息息相關，網軍相關的正反評價始終圍繞在林鶴明的從政路上。

林楚茵今天受訪時說，林鶴明過去長期在政府部門、民進黨服務，但是他大學期間就讀台藝大廣播電視學系，其實有戲劇專科的長才，所以不能因為林鶴明曾經在政府部門工作，現在就否定他回歸過去的專業或本行。

林楚茵強調，三立是一個大型的媒體集團，新聞台只是其中一個項目，包括本土劇、偶像劇及綜藝節目都是業務的一環，公司當然會需要這樣的人才做整合，「如果真的需要一個網軍這樣做，我覺得太大辣辣太笨了」。

林楚茵還說，國民黨倒是不用太擔心網軍的問題，因為像是林鶴明這樣的人要轉去做內容，「其實在選舉當中，我自己反而是覺得蠻可惜的」。

林楚茵表示，林鶴明是很有創意的人，他過去幫助蔡總統規劃社群之夜，成功地整合線上與線下，回歸到產業做內容整合反而是可行的，「他其實非常適得其所，國民黨不要看到黑影就開槍，畢竟他還很年輕」。

時代力量立委邱顯智受訪時則說，林鶴明過去長期擔任政府的要職，不過他現在已經離開政府部門，準備到其他的媒體任職，這點會尊重他的職涯發展，三立也許是看重林鶴明過去的資歷，所以才會想要借重他的長才。