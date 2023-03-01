新竹棒球場排水經費消失？ 綠議員要高虹安問「他」

新竹市長高虹安今天開記者會，指出經查閱新竹市立棒球場預算書與統包需求書裡面都有排水項目，總數4千多萬元，但估驗計價明細總表裡卻不見排水項目，仍待釐清。民進黨議員劉康彥認為排水工程分散在各個工項，不可能被刻意刪除，現任工務處長曾嘉文曾任棒球場估驗官，高虹安可直接詢問曾嘉文，不必作秀。

針對排水工程預算消失？市府工務處長曾嘉文今天也列席市府舉行的棒球場記者會，他說明確實從統包契約到2020年核定的細部設計預算書有項次不符情形，有關球場工程共51小項，以及紅土與草皮項目，在這之中都沒有排水工程。

不過，曾嘉文也提到，施工廠商有提供逐層施作的資料，包含透排水與鋪沙過程，應是可信，他認為監造與PCM沒有把關審核可能是造成預算書漏列的關鍵，市府後續還會詳查預算書核定的過程。

民進黨籍市議員劉康彥指出，市府2017年向教育部體育署爭取新建球場的預算，屬經費概算，後續不論是基本設計和細部設計，都必須提報體育署審查，層層把關。

劉康彥也強調，排水工程在實作上往往分屬各個項目，如地下室上方高腳落水頭、外野盲管或場地碎石鋪設等各項工程，市府估驗官也會按施作進度核實驗收。現任工務處長曾嘉文過去擔任棒球場估驗官，對於細節理應清楚掌握，可直接向高虹安還原。

民進黨籍的市議員楊玲宜也說，曾嘉文處長對於棒球場工程的施作項目，包括排水系統是否如高虹安所言漏列或如媒體所稱被刪除、紅土比例是否核實，時任估驗人員的曾嘉文最為明白。

不僅如此，楊玲宜認為，高虹安稱此案有行政疏失牽涉數十人，但許多公務同仁仍在市府服務，要求市府毋枉毋縱及早還原事實真相，避免媒體片面資訊影響同仁士氣。