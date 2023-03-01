快訊

確診回升萬例！本土+11,995 輕症免隔離最快3月底上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹棒球場排水經費消失？ 綠議員要高虹安問「他」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹棒球場工程爭議不斷，民進黨籍新竹市議員陳建名（左）、劉康彥（右）與楊玲宜（中）今天再度提出質疑。本報資料照
新竹棒球場工程爭議不斷，民進黨籍新竹市議員陳建名（左）、劉康彥（右）與楊玲宜（中）今天再度提出質疑。本報資料照

新竹市長高虹安今天開記者會，指出經查閱新竹市立棒球場預算書與統包需求書裡面都有排水項目，總數4千多萬元，但估驗計價明細總表裡卻不見排水項目，仍待釐清。民進黨議員劉康彥認為排水工程分散在各個工項，不可能被刻意刪除，現任工務處長曾嘉文曾任棒球場估驗官，高虹安可直接詢問曾嘉文，不必作秀。

針對排水工程預算消失？市府工務處長曾嘉文今天也列席市府舉行的棒球場記者會，他說明確實從統包契約到2020年核定的細部設計預算書有項次不符情形，有關球場工程共51小項，以及紅土與草皮項目，在這之中都沒有排水工程。

不過，曾嘉文也提到，施工廠商有提供逐層施作的資料，包含透排水與鋪沙過程，應是可信，他認為監造與PCM沒有把關審核可能是造成預算書漏列的關鍵，市府後續還會詳查預算書核定的過程。

民進黨籍市議員劉康彥指出，市府2017年向教育部體育署爭取新建球場的預算，屬經費概算，後續不論是基本設計和細部設計，都必須提報體育署審查，層層把關。

劉康彥也強調，排水工程在實作上往往分屬各個項目，如地下室上方高腳落水頭、外野盲管或場地碎石鋪設等各項工程，市府估驗官也會按施作進度核實驗收。現任工務處長曾嘉文過去擔任棒球場估驗官，對於細節理應清楚掌握，可直接向高虹安還原。

民進黨籍的市議員楊玲宜也說，曾嘉文處長對於棒球場工程的施作項目，包括排水系統是否如高虹安所言漏列或如媒體所稱被刪除、紅土比例是否核實，時任估驗人員的曾嘉文最為明白。

不僅如此，楊玲宜認為，高虹安稱此案有行政疏失牽涉數十人，但許多公務同仁仍在市府服務，要求市府毋枉毋縱及早還原事實真相，避免媒體片面資訊影響同仁士氣。

高虹安 新竹棒球場

延伸閱讀

新竹棒球場排水工程費疑遭刪 高虹安查款項去向

新竹棒球場爭議燒 議會新聯線政團：應懲處有疏失官員

統包商認了2大缺失 高虹安曝新竹棒球場改善方向

新竹棒球場積水...4千萬排水工程遭刪 高虹安：要查漏列或挪用

相關新聞

清查竹市棒球場案十多官員涉疏失 高虹安：內政部次長吳堂安在列

新竹市立棒球場爭議不斷，排水與土壤規格都出現重大缺失，新竹市長高虹安今天開記者會說明處理過程，受訪也表示府內政風單位去年...

新竹棒球場排水經費消失？ 綠議員要高虹安問「他」

新竹市長高虹安今天開記者會，指出經查閱新竹市立棒球場預算書與統包需求書裡面都有排水項目，總數4千多萬元，但估驗計價明細總...

黨政軍退出媒體？ 林鶴明出任三立子公司行銷長

民進黨前副秘書長林鶴明在黨主席改選後，於二月正式離開民進黨中央。今天傳出消息，林鶴明出任三立集團子公司「創造智能」團隊行...

民眾黨「最美發言人」爆戀情 高虹安：郎才女貌祝福

民眾黨發言人徐千晴外型亮麗，有「最美發言人」稱號，今天被周刊爆料與前副總統吳敦義次子吳子文戀愛。徐千晴曾任新竹市長高虹安...

林鶴明轉戰三立子公司行銷長 綠委讚回歸本行適得其所

民進黨前副秘書長林鶴明今天出任三立集團子公司「創造智能」團隊行銷長，民進黨立委林楚茵表示，林鶴明有戲劇專科的長才，回歸本...

藍控桃市長任內出訪未提報告 鄭文燦辦公室：純屬造謠

針對民進黨質疑南投立委補選候選人林明溱擔任縣長期間出訪浪費公帑，國民黨今天反控行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時，出國考察...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦