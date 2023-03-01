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藍控桃市長任內出訪未提報告 鄭文燦辦公室：純屬造謠

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨指控行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長任內，出國考察大撒幣、回國未提報告，鄭文燦辦公室澄清，純屬造謠。本報資料照
國民黨指控行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長任內，出國考察大撒幣、回國未提報告，鄭文燦辦公室澄清，純屬造謠。本報資料照

針對民進黨質疑南投立委補選候選人林明溱擔任縣長期間出訪浪費公帑，國民黨今天反控行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時，出國考察大撒幣，花大筆經費卻沒有公開上網招標，回國後也沒有報告，根本嚴重雙標。鄭文燦辦公室今天中午透過政院媒體群組發出聲明澄清，鄭於桃園市長任內出國報告都可在桃園市政府網站上查得，國民黨指控未公開出國報告純屬造謠。

鄭文燦辦公室指出，訪問團採購方式都必須符合出國要點及採購規定辦理，國外出訪的政治拜會、商務參訪及會見僑胞等行程，均由市政府各權責單位負責接洽安排，由桃園市政府秘書處負責整合，從未透過旅行社代為規劃。

鄭文燦辦公室表示，鄭文燦於市長任內國外出訪案，循效益原則，均依規定採機關人員自理方式報支差旅費，以個人名義委託旅行社代為採購國際機票，並依「國外出差旅費報支要點」個別報支，由機關本於權責處理，依規定並無強制公開招標。過去兩任縣長（朱縣長及吳縣長），國外出訪案也曾採取相同或是類似方式辦理。

鄭文燦辦公室強調，鄭文燦率團出訪，不論歐洲、美國及日本，均能達成城市外交的目標。經費使用係因為團員人數、天數及國家有所不同。鄭市長任內，與18座國外城市締結友好城市，大幅提升桃園市的國際能見度，為台灣建立外交成果。

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