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影／許淑華請假3天輔選林明溱 蔡培慧批幫林家父子求官

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華（右）今起請假3天，全力投入輔選林明溱（左），她今與趙少康（中）陪林在中興新村開座談會。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華（右）今起請假3天，全力投入輔選林明溱（左），她今與趙少康（中）陪林在中興新村開座談會。記者江良誠／攝影

南投立委補選在即，國民黨籍南投縣長許淑華宣布，今天起請假3天，全力投入輔選黨內候選人林明溱。對此，民進黨候選人蔡培慧向許喊話，當縣長要為縣民謀福利，而不是為了林明溱父子的個人利益，幫他們求取官位。

南投立委補選將於本周六（4日）投票，而因林明溱、蔡培慧選情拉鋸，為幫林明溱贏得選舉，南投縣長許淑華從今天起請假3天，至補選投票結束前，她將全力投入輔選行程，今天就跟趙少康等人陪同林明溱在中興新村開座談會。

針對南投縣長請假期間的縣政工作，許淑華強調，縣內各項建設與工作持續運作，縣府團隊善盡職守，一如往常服務縣民；而她人也都在南投縣內，請假期間若遇有重大事項，隨時能回到縣府指揮調度，縣政工作不會因此怠惰。

對於許淑華請假3天拚選舉，替林明溱掃街拜票，蔡培慧說，許淑華當縣長，大家要祝福她，但她當縣長是要為縣民謀福利，而不是為了前縣長林明溱及他兒子林儒彬的個人利益，幫他們求取官位。

林明溱 許淑華 蔡培慧

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