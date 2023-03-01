黨政軍退出媒體？ 林鶴明出任三立子公司行銷長

民進黨前副秘書長林鶴明在黨主席改選後，於二月正式離開民進黨中央。今天傳出消息，林鶴明出任三立集團子公司「創造智能」團隊行銷長一職。

林鶴明過去擔任總統府發言人與民進黨副秘書長時，是蔡英文總統高度倚重的網路社群與政策幕僚。2020年蔡總統競選總統連任，林鶴明透過網路社群，成功打造蔡總統「辣台派」形象，讓蔡深受年輕族群喜愛，當年選舉結果，民進黨在青年得票獲得壓倒性勝利。由於督導業務與網路社群息息相關，網軍的相關正反兩極評價也在林鶴明從政路上始終圍繞。

創造智能執行長林慧珍表示，創造智能團隊持續吸納外部各領域優秀人才，看準林鶴明過去在策略規畫、組織管理與研究領域的特長，期待他的加入能擴大創造智能的影響力與服務廣度。林鶴明在政府部門與政黨服務超過十年，對於台灣政治、社會、經濟發展都有精準洞察，在政治領域的資歷完整，並且展現卓越的領導能力和優秀的人際關係。

林鶴明表示，轉換工作跑道，加入「創造智能」團隊是一個新的挑戰，無論是過去或未來，科技會持續進步，也會改變人們的生活型態，創造新的商機。現在人們可能覺得打開ChatGPT就是跟AI在聊天，但是AI應用早就不僅僅於此，甚至在許多層面都已介入大家的生活。