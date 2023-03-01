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藍綠皆支持擴大排黑修法 邱顯智批包裹式修法荒腔走板

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
時代力量立委邱顯智。本報資料照片
時代力量立委邱顯智。本報資料照片

立法院內政委員會今天審查攸關擴大排黑的公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法，藍綠立委皆表態支持修法，期盼立法院回應民意盡速修法。不過，時代力量立委邱顯智質疑，民主國家最核心價值就是參政權，連參政權都剝奪，還有民主可言嗎，尤其是行政院提出的修法版本，沒有經過預告及彙整專家學者意見，連尚未判決定讞，竟然就褫奪公權終身，這樣包裹式修法只有四個形容，就是「荒腔走板」，即便通過修法，有心人士還是可能夠過代理人或白手套私下利益輸送，黑金問題還是沒有解決。

邱顯智發言表示，民主政制發展到現在，黑金問題確實非常嚴重，國人也深惡痛絕，但要解決黑金問題要對症下藥，不要開出解方，結果本來問題沒解決，又製造新的問題，擴大排黑是對基本權非常嚴重的干政，尤其是228和平紀念日剛過，台灣人歷經拋頭顱灑熱血犧牲自由，好不容易換到多黨政治，現在要擴大排黑修法，要注意民主法治人權問題。

邱顯智說，台灣是民主法治國家，最重要基礎原則當然要遵守憲法，民主最核心價值是參政權，現在要處理參政權要非常謹慎，尤其是看到藍綠對修法態度一致，讓他嚇一跳。

邱顯智質疑，刑法上犯罪態樣多元，如果不分情節輕重，連判決都還沒有定讞，不管未來是否可能免刑或緩刑，通通剝奪參選權利，這樣包裹式立法方式荒腔走板、亂七八糟，

邱顯智示警，這樣修法手段嚴重干預基本權，能否達到排黑的目標，這是外界最關切的事情，而不是修法把無關的人排除無法參與民主政治，真正要排除的背後老大，卻能透過代理人或白手套私下利益輸送，照樣能參選，這樣的修法到底是打假球還是要面對問題令人質疑。

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