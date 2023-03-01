新竹棒球場爭議燒 議會新聯線政團：應懲處涉缺失官員

新竹市立棒球場重建工程缺失不斷，尤其排水不良、土壤級配不符衝擊球場使用。新竹市議會成立的棒球場改善監督小組排定下午2點到球場會勘，議會甫成立的第4個黨團新聯線政團今天也首度開記者會直言「前朝之罪今朝擔」，市府應盡速針對涉缺失官員進行懲處，還給社會公平正義。

議會新成立的新聯線政團成員有此次以無黨籍當選議員的副議長余邦彥、民眾黨議員李國璋、宋品瑩，以及無黨籍當選的議員孫鍚洲、鄭慶欽、陳啓源等人。

余邦彥與李國璋痛批，經審計及政風單位深入追查，竟還查出排水工程預算4090餘萬元被偷偷刪除，錢究竟去哪裡了？前朝如此明顯的重大工程缺失案留給今朝擦屁股，民進黨團先前竟還有臉開記者會批高市府「政治處理棒球場」，簡直是將市民的納稅錢視為無物，令人不齒。

宋品瑩強調，前陣子未下雨時前往會勘，挖出廢棄電線及碎石的坑洞竟在幾日後形成水坑，顯現出即便未下雨，球場仍處於無法排水的狀態，由此可見排水問題當屬現今仍存在的嚴重缺失。

陳啓源也提到，高市長責成政風處調查棒球場一案行政疏失責任，日前已初步完成報告，時間範圍從2017年1月至2022年7月，具行政缺失人員竟高達10名以上，而涉缺失官員現在竟還能高陞現任內政部次長，呼籲市府應盡速懲處涉疏失官員。

「到底被刪除的排水預算去哪裡了？」孫鍚洲則質疑監工不實，究竟是否涉及圖利？有待檢調單位介入偵辦。鄭慶欽則呼籲前朝政府，千萬不可僅於臉書上發發聲、付完球員醫療費用就想打發草草了事，「早日面對、勇於負責」，讓新竹市民朋友對於棒球場疑雲能盡快煙消雲散，給大家一個交代。