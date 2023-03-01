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國民黨批鄭文燦出國大撒幣 呼籲民進黨立委勿雙標

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
國民黨發言人楊智伃（右）與桃園市議員舒翠玲（左）上午召開「民進黨看過來！鄭文燦出訪大撒幣，不用同樣標準監督嗎？」記者會，指控行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時出國考察大撒幣，花大筆經費卻沒有公開上網招標，回國後也沒有報告，民進黨指責國民黨南投縣立委補選候選人林明溱過去擔任南投縣長時出國考察，為何沒有看到這些現象，是嚴重雙標。記者林俊良／攝影
國民黨發言人楊智伃（右）與桃園市議員舒翠玲（左）上午召開「民進黨看過來！鄭文燦出訪大撒幣，不用同樣標準監督嗎？」記者會，指控行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時出國考察大撒幣，花大筆經費卻沒有公開上網招標，回國後也沒有報告，民進黨指責國民黨南投縣立委補選候選人林明溱過去擔任南投縣長時出國考察，為何沒有看到這些現象，是嚴重雙標。記者林俊良／攝影

國民黨上午召開「民進黨看過來！鄭文燦出訪大撒幣，不用同樣標準監督嗎？」記者會，針對民進黨質疑南投立委補選候選人林明溱擔任縣長期間出訪浪費公帑，強調林明溱出訪後為南投帶回各項經濟效益的具體數據，在擔任縣長期間為南投農民、觀光、產業做出的實質政績。反指行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時出國考察大撒幣，花大筆經費卻沒有公開上網招標，回國後也沒有報告，國民黨批民進黨為何沒有看到這些現象，是嚴重雙標。

國民黨桃園市議員舒翠玲記者會中指出，鄭文燦在105年帶隊參訪荷英法等國智慧城市，一行34人總花了874萬餘元，平均每人花費22萬元，106年鄭文燦又帶隊45人考察美西並進行航空城招商，總共花了689萬餘元，這兩次考察在網上卻是全部看不到，因為出訪經費來源都不是桃園市政府編列的考察預算，而是用業務費以及桃園市庫挹注的文化基金會支應，沒有上網公告招標，而且直接指定旅行社辦理，這就是鄭文燦在桃園市長任內最荒唐的一件事情。

國民黨上午召開「民進黨看過來！鄭文燦出訪大撒幣，不用同樣標準監督嗎？」記者會，桃園市議員舒翠玲記者會中指出，鄭文燦兩次出國考察在網上卻是全部看不到，因為出訪經費來源都不是桃園市政府編列的考察預算，而是用業務費以及桃園市庫挹注的文化基金會支應。記者林俊良／攝影
國民黨上午召開「民進黨看過來！鄭文燦出訪大撒幣，不用同樣標準監督嗎？」記者會，桃園市議員舒翠玲記者會中指出，鄭文燦兩次出國考察在網上卻是全部看不到，因為出訪經費來源都不是桃園市政府編列的考察預算，而是用業務費以及桃園市庫挹注的文化基金會支應。記者林俊良／攝影

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