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影／質疑蔡政府修全動法「無限擴權」 國民黨批無法無天

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
國民黨文傳會副主委林家興質疑，繼數位中介法之後，又要巧立名目弄出一個「全民防衛動員法」，藉此煽動戰爭恐懼，根據該草案，在動員準備與實施階段，政府可以管制媒體，對媒體單位進行設備與人員的調查統計，將造成媒體寒蟬效應，嚴重傷害民主自由。記者林俊良／攝影
國民黨文傳會副主委林家興質疑，繼數位中介法之後，又要巧立名目弄出一個「全民防衛動員法」，藉此煽動戰爭恐懼，根據該草案，在動員準備與實施階段，政府可以管制媒體，對媒體單位進行設備與人員的調查統計，將造成媒體寒蟬效應，嚴重傷害民主自由。記者林俊良／攝影

國民黨文傳會主委洪孟楷上午主持「力抗民進黨箝制言論自由，力挺南投真正國會監督力量」記者會，洪孟楷對民進黨政府提出三項質疑：一、蔡政府要將「全民防衛動員準備法」更名為「全民防衛動員法」，把「準備」兩字拿掉，是真的要往戰爭方向前進？避無可避嗎？二、全民防衛動員法中的「準備」一詞定義為何？是行政部門的「空白授權」、「無限擴權」？三、政府不想看到的負面字詞，只要政府認定可以用全動法禁止，「缺蛋、缺水、缺電」以後都看不見？政府箝制新聞自由、言論自由無所不用其極。

國民黨文傳會副主委林家興則質疑，民進黨向來不斷箝制言論自由，繼數位中介法之後，又要巧立名目弄出一個「全民防衛動員法」，藉此煽動戰爭恐懼，並增訂在戒嚴時期類似箝制媒體的規定，根據該草案，在動員準備與實施階段，政府可以管制媒體，對媒體單位進行設備與人員的調查統計，將造成媒體寒蟬效應，只能以「軍管」二字來形容，嚴重傷害民主自由。

國民黨文傳會主委洪孟楷主持召開記者會，質疑蔡英文政府真的要將台灣往戰爭的方向前進。記者林俊良／攝影
國民黨文傳會主委洪孟楷主持召開記者會，質疑蔡英文政府真的要將台灣往戰爭的方向前進。記者林俊良／攝影

言論自由

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