台馬路虎口CNN貼「行人地獄」標籤 立委籲正視兒童道安

台灣馬路如虎口，去年被CNN貼上「行人地獄」標籤，民眾黨立委邱臣遠辦公室今與台北市議員黃瀞瑩、靖娟基金會執行長林月琴舉行記者會，指落實「交通3E」刻不容緩，請政府正視兒童交通安全。

邱臣遠指出，台灣道安惡化的主因包括「交通安全未從小教育」、「道路規劃設計不當」及「駕駛習慣不佳」等，可分別對照至「交通3E」概念中的交通教育(Education)、交通工程 (Engineering)、交通執法(Enforcement)；各界應努力推動「交通零死亡願景」。

邱臣遠表示，改善兒童道安是許多國家共同面臨的議題，韓國改善兒童道安經驗值得台灣借鏡；根據統計，1990年代韓國兒童車禍人亡人數每年曾高達1566人，到2015年減到53人，短短20多年下降了97%。

邱臣遠說明，韓國推動「國家交通安全綱要計畫」，1990年開始每四年為一期，就教育、工程、法令做通盤的國家規劃；台灣雖然在道安上做了努力，但不徹底，缺乏通盤改善的決心。

林月琴表示，據靖娟基金會調查發現，就算只有5分鐘的路程，也有超過五成家長表示很擔心，其中，車輛不禮讓（73.4%）和通學環境不佳（31.4%）是家長們不放心的主因。

靖娟基金會實地勘察學區，發現五成以上的學校周圍完全沒有減速設施，林月琴指出，國小、國中學童很多都是由父母機車或機車接送，校園周遭道安不能忽視。

林月琴建議政府借鏡國外經驗，「漸進式」改善兒童道安，從學區範圍先走50公尺，漸漸延伸為韓國300公尺，接著朝日本500公尺邁進。

黃瀞瑩表示，研究指出，年輕人被時速50的車輛撞擊後僅有10%存活率，被時速40車輛撞擊後有60%存活率，被時速30車輛撞擊後有90%存活率，這樣的數據如果套用在兒童上，存活率會再下修。