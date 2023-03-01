平均地權條例不溯及既往惹議 林右昌：成交量已減35％

近年來房價高漲引發民怨，立法院今年1月三讀通過平均地權條例修正案，祭出打房5招，相關子法預計4月完成。不過，內政部次長花敬群先前代理部長期間，拋出不溯及既往，引發議論。民眾黨立委陳琬惠今天質疑，若法定下去不溯及既往，難道服務對象是炒房投資客嗎？內政部長林右昌表示，平均地權條例最重要是打擊投機客，投機的定義是短進短出，完全不是自住，修法前後市場已經產生預期心理，預售屋成交量從前年12月至去年底，預售屋市場成交量大幅減少35％，這就是修法效益。

立法院今年1月通過平均地權條例修正案，祭出禁止預售屋換約轉售、私法人買住宅採許可制、建立吹哨者檢舉制度、預售屋解約申報以及重罰房市炒作行為等5招打炒房。不過，修法通過後，花敬群敬稱新法不溯及既往，立法前預售屋仍可以轉售。

林右昌上任後今天受度赴立法院內政委員會備詢，陳琬惠質詢時表示，租金補貼除解決租屋黑市，台灣房價高昂是居住正義無法達成的原因，尤其是平均地權條例修法後，花敬群代理部長期間，竟宣布新法不溯及既往，請問部長，法定下去服務對象是炒房的投資客嗎？

林右昌表示，平均地權條例最重要是要打擊投資客，把房子當成股票炒作的人，投機的定義是短進短出，完全不是自住，也並非長期持有的投資，再度重申，政府打炒房是要打擊短進短出墊高房價的投資客。

對於平均地權條例修法前後成效，林右昌說，前年12月預售屋成交量為12342戶，去年4月行政院通過相關修法版本送立法院審議時，預售屋成交量降到7431戶，去年底立法院內政委員會審查時，已經降到剩4414戶，與還沒修法前相比，預售屋市場成交量大幅減少35％，這就是修法效益的產生。

林右昌進一步表示，近期媒體報導，預售屋市場價格往下修正，希望新法上路房市是健康外，另外，未來租屋市場能進一步透明，讓民眾都可以有房子可以住，這是政策重點。