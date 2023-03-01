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國民黨批鄭文燦出訪大撒幣 籲綠不要對林明溱雙標

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨桃園市議員舒翠玲、楊智伃今舉行「民進黨看過來！鄭文燦出訪大撒幣，不用同樣標準監督嗎？」 記者會。記者劉宛琳╱攝影
國民黨桃園市議員舒翠玲、楊智伃今舉行「民進黨看過來！鄭文燦出訪大撒幣，不用同樣標準監督嗎？」 記者會。記者劉宛琳╱攝影

國民黨桃園市議員舒翠玲、副發言人楊智伃今舉行「民進黨看過來！鄭文燦出訪大撒幣，不用同樣標準監督嗎？」 記者會，針對民進黨質疑南投立委補選候選人林明溱擔任縣長期間出訪浪費公帑，強調林出訪後為南投帶回各項經濟效益的具體數據，在擔任縣長期間為南投農民、觀光、產業做出的實質政績。而行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間兩次出訪前往歐洲及美西，共花費公帑1500多萬元，都是委託特定旅行社，未公開招標，但大排場的出訪行程看不到為桃園帶回什麼經濟效益？民進黨不用同樣標準監督嗎？

舒翠玲表示，2016年前桃園市長鄭文燦率團訪問荷、英、法等國，12天行程、帶隊33人，還包含一位專屬的攝影師，總共花費874萬6458元，平均一人22萬多元；2017年出訪美西，12天行程，帶隊45人，花費689萬9009元，兩次行程就已經花費公帑1千5百多萬元，且都是委託特定旅行社，未公開招標。

舒翠玲指出，民進黨說林明溱的出國報告下載都是亂碼，但鄭文燦的出訪在網站上連報告都看不到，因為這兩場出訪都是用業務費或文化基金支付，沒有公開招標，還直接指定一家旅行社辦理，這是鄭文燦擔任市長任內最荒唐的事情，且隨行記者這麼多、排場比總統還大，卻沒有任何考察報告供大家檢視。

舒翠玲指出，鄭文燦出訪說要把「國外智慧城市的經驗帶回來」，也要考察航空城，但沒想到了2020年，審計部卻統計，桃園市政府各機關截至2019年底，花了上億元經費，其中八千萬打水飄，建置29款App，其中17款都是「蚊子app」，僅有數千人次下載，更有5款下載人次未破千；此外，航空成、捷運公司，鄭文燦任內燒掉了一個資本額，這就是鄭文燦的「出訪成果」，民進黨有臉批評林明溱嗎？鄭文燦應該規勸民進黨不要雙標這麼明顯。

舒翠玲也請教民進黨主席賴清德，民進黨繼續這樣雙標方式檢驗別人，寬容自己，浪費公帑，就是賴領導下的形象嗎？那跟之前的蔡英文主席有什麼兩樣？

楊智伃則表示，南投立委補選是民進黨主席賴清德上任後的第一戰，為了保全賴清德的面子，民進黨已經無所不用其極地使出各種抹黑、栽贓的惡質手段，但林明溱擔任縣長期間為南投農民、觀光、產業做出的實質政績，讓民進黨的抹黑奧步不攻自破，反而凸顯出民進黨嚴重的雙重標準。

楊智伃指出，在輔選蔡培慧過程中，鄭文燦說自己讓桃園市脫胎換骨，但鄭用人民的血汗錢來吃香喝辣、大排場地出訪，此外，擔任桃園市長期間各項爭議頻傳，不僅爆發運動中心天花板倒塌掉落的豆腐渣工程、更有「八八會館」喬地目變更、八德農地案縱容炒地牟利等疑雲，如今與蔡培慧站在一起，幫蔡培慧背書，難道要讓桃園惡質的政績複製到南投嗎？

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