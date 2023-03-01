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藍議員提案停辦228台北官方活動 蔡詩萍：不會停辦

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市文化局長蔡詩萍表示，就他文化局角度，官方的二二八紀念活動應該不會停辦。記者林麗玉／攝影
台北市文化局長蔡詩萍表示，就他文化局角度，官方的二二八紀念活動應該不會停辦。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安昨天首度出席北市府舉辦的二二八紀念活動，卻遭抗議群眾衝上台抗議，連致詞稱二二八事件是因緝菸事件導致全台衝突，都被二二八國家紀念館批評要更正觀念，對此，蔣萬安今天上午面對媒體堵訪，僅回應謝謝、辛苦了。

另外對於國民黨北市議員鍾沛君喊話要北市府停辦官方的二二八紀念會，蔣萬安也沒有正面回應。

北市文化局長蔡詩萍表示，謝謝議員鍾沛君，他昨天晚上也有傳一些資料給議員看，對於議員的提案北市府尊重。不過就他文化局角度看，他認為比較不可能，除因行之有年，從前總統李登輝開始辦二二八紀念活動，包括中樞活動都是非常重要的活動，北市府應該不會停辦。

另外，蔡詩萍也提到，昨天議員吳沛憶、苗博雅、林亮君三人也都有到現場，並舉紙牌表達不同意見，甚至表達對市長的批評，蔡說，這都很好，這代表昨天的二二八紀念活動，完全都是開放。

蔡詩萍說，甚至昨天市長蔣萬安致詞時，還有年輕朋友衝進會場來，這些都表明了「我們基本上是用開放態度舉辦二二八紀念活動」，北市府沒有布下拒馬、也沒有重兵，就是希望所有人都可以來參加活動，不過因有前總統馬英九出席，還是要有基本維安，但北市府保持開放態度，只要進來服務台登記一下，都會安排座位。

至於停辦的提議，蔡詩萍說，就他文化局的角度看，他認為不可能，至於議員也建議應該平常多加強二二八教育，蔡詩萍說，這個中央與北市府平常都有在辦，包括南海路的二二八國家紀念館，或台北市政府的二二八紀念館都有常態展、議題特展。

蔡詩萍也提到，台北市的二二八紀念館3月6日之後，會為了整修閉館一陣子，不過展覽都會移到學校進行巡迴展。

蔡詩萍 二二八事件

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