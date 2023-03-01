陳其邁赴日前夕 台灣基進呼籲借鏡鳳梨提「棗」防範

中國大陸無預警禁止進口台灣鳳梨今天滿2年，高雄市長陳其邁預計3月5日率團赴日行銷農產，台灣基進高雄市黨部開記者會指出，明年總統大選，高雄逾半蜜棗輸往中國大陸，有鳳梨當前車之鑑，政府應提前做好準備，避免對岸再以農產經貿企圖統戰影響選舉。

市府農業局回應，將持續擴大高雄農產國際行銷通路，分散風險以確保農民最大利益。

高雄市議員張博洋、台南市議員李宗霖召開「借鏡鳳梨 提棗防範」記者會，李宗霖表示，從鳳梨、蓮霧、釋迦到柑橘類水果，中國大陸過去2年不斷封鎖台灣水果，台南及高雄鳳梨產量占全台28％，全台鳳梨外銷九成輸往中國大陸，無預警暫停進口後，出口量從1萬6615.7公噸銳減至3611.7公噸，嚴重打擊農民。

張博洋指出，市長陳其邁即將出訪日本推銷農產品，2022年高雄的蜜棗外銷產值780餘萬元，中國大陸佔56％、日本15％、新加坡11％，另外蓮霧外銷港澳比例高達93.5％，正值大選年，中國大陸喜歡政策操作，針對高風險水果，政府應提早超前部署及轉移訂單。

針對近日的「缺蛋」風波，張博洋批評，很多人利用雞蛋做政治操作，農委會處理的不只是台灣農產品問題，也涉及對岸滲透、輿論蒐集及回應，這次農委會沒有處理得很好，出了不少民怨，如果同時中國大陸又利用水果進行下一波攻擊，民間焦頭爛額不信任政府，間接達到政治操作目的，所以政府對於這種跟民生議題相關的輿論、新聞及民怨都要特別小心。