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清查竹市棒球場案十多官員涉疏失 高虹安：內政部次長吳堂安在列

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天開記者會說明棒球場案處理過程，受訪也表示府內政風單位去年開始清查疏失官員，目前最高層級是現任的內政部次長吳堂安。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天開記者會說明棒球場案處理過程，受訪也表示府內政風單位去年開始清查疏失官員，目前最高層級是現任的內政部次長吳堂安。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場爭議不斷，排水與土壤規格都出現重大缺失，新竹市長高虹安今天開記者會說明處理過程，受訪也表示府內政風單位去年開始清查疏失官員，人數約10多人，「目前最高層級是現任的內政部次長吳堂安」，但案情持續追加，仍在調查中。

高虹安說，審計室針對新竹市立棒球場缺失，去年8月就來函前市府要求對行政疏失咎責，這期間案情不斷擴大，原本一開始是紅土區碎石、統包需求書與規格不符，有縮水或放水疑慮，且後續還有發現其他缺失。

高虹安說，自己上任後已經要求政風處積極進行行政調查，因為審計室已經多次來函，且口氣越來越重重強調「為何還沒完成咎責」，外界也希望了解行政疏失規模多大？有哪些人要懲處？目前了解最高層級是時任市府工務處長的內政部次長吳堂安。

高表示，政風處還在進行行政調查，還沒有全部完成，因為案情持續追加，但初步告一段落之後，會將沒爭議的部分送交審計室，人員咎責也會跟相關人士討論一下，有些公務員有行政明顯疏失，因為範圍規模很大，且涉及人員與期間多且長，市府會努力盡快來釐清、咎責疏失。

新竹市立棒球場 高虹安 吳堂安

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