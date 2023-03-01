新竹棒球場積水...4千萬排水工程遭刪 高虹安：要查漏列或挪用

斥資12億元整建的新竹棒球場爭議不斷，據週刊報導除土壤級配厚度有問題外，原編列4000萬元排水工程竟遭刪除，疑似未落實施作；新竹市府今開記者會，市長高虹安坦承，經查閱球場預算書與統包需求書裡面都有排水項目，但估驗計價明細總表裡卻未找著，究竟廠商是否做了排水工程卻漏列表，還是排水預算遭刪除挪用，仍需調查釐清。

高虹安說，新竹棒球場自去年12月14日至今年2月22日共經歷四次土壤檢測，共採樣18處點位，發現6處有嚴重缺失，其餘12處點位也有排水不佳或土壤級配目視不符契約問題。此外，今年2月21日市府曾開品管會議，當時統包商也承認球場草皮鋪設時現場管理有疏失，未妥適掌控黏土含量比率，導致排水不良。

高虹安指出，前市府曾宣稱棒球場152項瑕疵只剩4項未改善，事實上152項瑕疵中卻未列出球場排水積水與土壤問題。因此，今年2月21日她已找來球場統包商巨佳營造及監造工程專案管理廠商艾亦康工程顧問代表，就改善球場重啟方向達成共識，廠商願於不追加預算前提下，依契約全面改善球場並提升至ＷＢＣ最高規格。另外，目前市府也與龍來公司多次協商，於月前會唔龍來高層，初步達成不解約共識。

至於市府近期工作，高虹安指出，將持續配合檢調與審計監察等相關單位調查、充分揭露球場相關缺失與改善進度、後續進行排水改善工程與土壤級配檢測工作。

高虹安也說，棒球場案確實行政疏失人員高達十多位，審計室已多次來函要求究責，市府若調查完有初步結果，會立刻回函。

新竹棒球場至今仍封場重整中，據鏡週刊報導，球場2017年8月教育部核准計畫書原列有排水相關費用4090餘萬元，分別為球場回填覆土工程106萬餘元、球場排水級配工程707萬餘元、球場排水板及排水管3277萬餘元，2019年市府與與巨佳營造簽訂的統包工程契約也列出排水相關工程複價，但金額減為3289萬餘元，但是，根據2020年5月巨佳營造提出的工程預算書及工程估驗表中，排水工程項目卻遭刪除。

另外，政風單位還查出，市府2018年發包球場時，合約規範土壤級配厚度為50公分，分層鋪30公分厚砂、5公分小礫及15公分大礫，但得標的巨佳營造2020年間提出的土壤級配設計圖說，紅磚粉及植草區剖面示意圖改為僅設置10公分厚砂及5公分厚清碎石，與統包需求書規範不符，球場卻仍於去年7月完工啟用。