美眾院支持台灣加入IMF 楊金龍指能否突破這點是關鍵
美國聯邦眾議院金融委員會今通過3項與台相關法案，其中的「不歧視台灣法案」，呼籲美國政府支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。央行總裁楊金龍今表示，過往參與IMF的先決條件是一定要是聯合國會員，美挺台法案能否突破這關是最大關鍵，「在央行態度上，我們也希望加入IMF會員國。」
楊金龍今列席立院財委會，並進行業務報告。立委詢問，今天美聯邦眾議院金融委員會通過3項挺台法案，其中與央行有關的「不歧視台灣法案」，呼籲美國政府支持台灣加入IMF、參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、讓台灣接受IMF技術援助與培訓等，台灣過去只有參與IMF周邊國家的單向聯繫，美國這次通過法案後，央行是否有會更積極的作為？
楊金龍表示，過往參與IMF的先決條件，一定是要聯合國會員，美國挺台法案能否突破這點是大關鍵。台灣要加入IMF，這還包含外交上，如果央行自己來做，沒有著力點，一定是整體國家來看。
立委繼續詢問央行的態度是否會更積極？楊金龍說：「央行的態度上，我們也希望加入IMF會員國，我們會很積極的。」
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