立院委員會審查排黑條款 林右昌：高度政治性盼聚共識
立法院內政委員會今天審查攸關「排黑條款」的公職人員選舉罷免法部分條文修正草案、總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案，內政部長林右昌上任後首度赴委員會備詢，林右昌會前受訪表示，排黑部分算高度政治性，也有高度共識，希望凝聚共識後推動修法。
針對排黑修法，行政院及朝野立委共提出26個修法版本，內政部書面報告指出，部分版本建議增列候選人消極資格限制，規範曾犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、反滲透法、國家機密保護法及情報工作法之罪，不問所犯各該法律條文之犯罪行為態樣、處罰刑度及侵害社會法益嚴重性，一律禁止參選，似未符比例原則。
林右昌表示，兩個修法草案都是各政黨和社會所矚目，雖然有高度政治性，但也有高度共識，提案也非常熱烈，共計有26個修法提案，盼能凝聚共識後推動修法。
民進黨立法院黨團總召柯建銘日前表態，依照過去選舉時程推估，總統及立委選舉投票日應落在明年1月13日或20日，中選會將分別於今年9月及10月審定總統、立委候選人資格，因此將力拚本會期前完成修法程序，若完成修法，修法後相關規定將適用明年總統跟立委選舉。
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