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立院委員會審查排黑條款 林右昌：高度政治性盼聚共識

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部長林右昌上任後今天首度列席立法院內政委員會報告並備質詢。記者林縉明／攝影
內政部長林右昌上任後今天首度列席立法院內政委員會報告並備質詢。記者林縉明／攝影

立法院內政委員會今天審查攸關「排黑條款」的公職人員選舉罷免法部分條文修正草案、總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案，內政部長林右昌上任後首度赴委員會備詢，林右昌會前受訪表示，排黑部分算高度政治性，也有高度共識，希望凝聚共識後推動修法。

針對排黑修法，行政院及朝野立委共提出26個修法版本，內政部書面報告指出，部分版本建議增列候選人消極資格限制，規範曾犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、反滲透法、國家機密保護法及情報工作法之罪，不問所犯各該法律條文之犯罪行為態樣、處罰刑度及侵害社會法益嚴重性，一律禁止參選，似未符比例原則。

林右昌表示，兩個修法草案都是各政黨和社會所矚目，雖然有高度政治性，但也有高度共識，提案也非常熱烈，共計有26個修法提案，盼能凝聚共識後推動修法。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前表態，依照過去選舉時程推估，總統及立委選舉投票日應落在明年1月13日或20日，中選會將分別於今年9月及10月審定總統、立委候選人資格，因此將力拚本會期前完成修法程序，若完成修法，修法後相關規定將適用明年總統跟立委選舉。

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