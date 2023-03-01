美眾院通過3項挺台法案 綠委：美方了解無形戰爭重要性

美國聯邦眾議院金融委員會今天通過3項與台灣相關的法案，從經濟角度嚇阻中國犯台企圖，並且確保台灣國際參與，民進黨立委林楚茵表示，這是美國了解到無形戰爭的重要性，而且跨國間的金融戰也是關鍵的角色。

美國眾議院金融服務委員會今天舉行新會期第一次法案審議，會中討論多項法案，其中包括「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act）、「保護台灣法案」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to （PROTECT） Taiwan Act）與「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act）3項與台灣直接相關的法案。

林楚茵上午在臉書發文指出，美國眾議院金融委員會通過3項挺台法案，這是美國了解到無形戰爭的重要性，其中無形戰爭包含網路資訊戰，而且跨國間的金融戰也是關鍵的角色。

林楚茵認為，這次的俄烏戰爭完整展現金融戰爭影響力，歐美國家在短時間內達成共識，把俄羅斯多家銀行剔除SWIFT名單、發卡機構暫停俄羅斯交易、凍結俄羅斯政治人物及寡頭海外資產，連中立國瑞士都加入制裁。

林楚茵說明，面對中國的一再威脅，台灣在軍事上有漢光演習，利用假想情形進行操演，然而金融體系也要做好因應，尤其中國的經濟規模超出俄羅斯數倍，再加上台灣與中國經貿依存度高，國安單位必須要提防中國透過禁運等方式孤立台灣經濟。

林楚茵說，美國已經注意到這個問題，所以金融委員會通過3項挺台法案，而今天也是立法院財政委員會本會期舉行會議的第一天，包括央行、財政部與金管會等部會是否開始因應做好事前準備，自己都將會持續關注。