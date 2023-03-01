美駐中大使：對台灣有獨特責任

美國駐北京大使伯恩斯表示，美國對台灣負有獨特責任，有義務在台灣及周邊地區維持軍力，確保台灣能遏阻北京可能犯台。

美國之音報導，伯恩斯二月廿七日透過視訊在美國商會主辦的活動上說，透過一九七九年的「台灣關係法」，美國顯然對台灣負有獨特責任，有義務在台灣及其周邊地區維持美國軍事力量，以確保台灣當局有能力遏阻中方現在或將來採取的任何進攻行動。

此外，伯恩斯說，「美國也有責任鼓勵世界其他地區，確保中國無法逃脫對台灣脅迫或恐嚇的責任」。

他說，去年時任美國眾院議長裴洛西訪台後，中方反應違反過去七十年台灣海峽現狀，也引發日本等其他國家強烈反彈，由於全球百分之五十的貨櫃每天經過台灣海峽，中方任何干擾活動將對全球經濟帶來極為負面後果。

伯恩斯說，美國及其盟友希望看到北京尊重台海現狀，停止一些更咄咄逼人的活動，尊重需要和平解決台海差異的事實，「北京方面不僅從美國這裡，也從歐洲以及印太國家那裡聽到這個訊息」。

伯恩斯表示，美國與日本、菲律賓等印太盟友關係強化、澳英美安全協議等加強了華盛頓在印太地區的地位，這種民主國家同盟力量讓北京感到意外。

他強調，美國不希望與中方衝突，但美中關係目前顯然處於一個非常困難的時刻。

美國總統拜登與大陸領導人習近平去年十一月在印尼峇里島會晤後，兩國關係有機會更穩定，但是大陸偵察氣球事件卻使得這一切成為不可能。

他說，美方確實希望在某些問題上與大陸合作，但現在必須處理分歧、追究中方責任並在印太地區建立聯盟體系。

此外，他認為，技術將成為美中爭鬥的核心。拜登政府已經對大陸採取強硬措施，包括去年十月時，宣布不讓陸企獲得先進晶片等出口管制措施。

另外，國會和拜登政府正在考慮如何讓美國公司不要投資大陸的軍民融合企業。