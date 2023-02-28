228預告修正「全動法」 藍議員批諷刺：背叛受難者

國防部近期預告修正「全民防衛動員準備法」，未來因應戰爭，總統發布全國動員令後，擬對新聞從業人員實施必要管制。國民黨桃園市議員牛煦庭今晚批評，民進黨政府選在228連假，明目張膽公布媒體管制、學生動員等措施，實在諷刺，此舉形同「惡法」復活，「這是權力者對於真正受難者最殘忍的背叛。」

牛煦庭表示，今天是一年一度的228紀念日，面對歷史的創痛，他的想法沒有改變，全世界「轉型正義」的共同目的和初衷，都是避免政府濫權，從而阻止悲劇重演。

牛煦庭說，當年的政府確立「反共剿匪」大目標，就理所當然遂行威權，也有許多如今稱為「惡法」的工具協助管控，造成白色恐怖、無辜牽連；結果民進黨政府現在選在228連假，預告「全民防衛動員法」修訂，並明目張膽地公布媒體管制、學生動員等措施，十分諷刺。

牛煦庭表示，當「抗中保台」的大目標確立，衝突一旦升高，政府就可以依法理所當然遂行威權，「惡法」復活，協助管控，將造成什麼狀況不言而喻，只能說這個政府口口聲聲轉型正義、口口聲聲深化民主，具體行為卻完全和其初衷背道而馳，「這是權力者對於真正受難者最殘忍的背叛。」