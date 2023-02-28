桃園228追思…張善政：不能白白犧牲 攜手台灣無戰亂

桃園市長張善政今天下午與市政府局處長、議員出席在228紀念公園舉辦的228事件76周年追思，除了獻花、追悼受難者，也向遺族致意與表示，並由歷史研究者陳銘城現場導覽解說。

張善政強調，不能讓長輩白白犧牲，大家要攜手打拚讓台灣沒有戰亂，過著和平的日子。228事件是歷史重要的日子，也是最不能遺忘的日子，今天現場有位受難者家屬（陳泰源）告訴他，父親是228受難者以前都會陪父親參加追思活動，如今父親已經離開，還有一些經歷過228事件的長輩們也先後離世，他聽了內心十分難過，作為後輩不能輕易遺忘這個日子，要謹記228帶來的教訓與啟示。

張善政表示，今年228紀念追思邀請蘆竹管弦樂團表演，盼能以音樂弭平傷痛，其中一首「You Raise Me Up」告訴大家應不分你我，族群和諧才讓世界變得越來越好，歌詞「體會奉獻、感念無限」這2句話可以當作這次紀念儀式的總結，如果能永遠沒有戰亂、永遠和平，因228事件犧牲的長輩才不算白費。

228受難者家屬陳泰源受訪時表示，父親當年被牽連入獄往生16年了，他改名「泰源」就是為了紀念父親曾待過冤獄，雖然父親已不在人世，但是他今年和以後還是會參加追思活動緬懷父親。

陳泰源說，父親陳景通當年是台灣鐵路局的機關士，也就是現在所謂的火車駕駛員（司機員），當時要擔任機關士必須家世清，要會讀書還要通過考試，父親20幾歲參加讀書會，內部剛好有匪諜因此被牽連入獄，母親轉述某天晚上有人來敲門，父親被帶走，後來關在台東泰源監獄，和家人分離16年。陳泰源感嘆16年雖然是重刑，但相較有人被槍斃等狀況，還算盼得到歸來的日子。出獄後直到政府道歉，父親每年都在他陪同下參加228追思；如今父親已經走了兩年，但他仍帶著太太參加追思，紀念父親。