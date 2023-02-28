蔣萬安228追思 受難家屬：不要讓當年的仇恨繼續蔓延

台北市政府今天在二二八紀念公園紀念碑前辦「祈福追思、祥和台灣」追思活動。台北市長蔣萬安下午約1點55分左右抵達活動現場，並一一與受難家屬握手致意，還有家屬拿出珍藏的文件看到蔣萬安不忘向他訴說那段難忘悲痛過去，蔣萬安則靜靜蹲下來聆聽；也有受難家屬主動拿起相機找蔣萬安拍照。下午二點二十八分，活動也默哀並敲響和平鐘，蔣萬安、前總統馬英九也向受難者獻花致敬。

由於今年的二二八紀念活動，市長蔣萬安為蔣家第四代，活動前也有獨派團體揚言鬧場，二二八受難者廖進平孫子廖繼斌致詞先提到，台北市的二二八紀念活動、辦的追思儀式都是歡迎全國、全世界的人參加。不過若有人鬧場，就像他在民國102年在228宜蘭中樞儀式時，某人士跟總統丟完鞋子要進場，原本國安局不給進場，但當時他擔保讓這個人進場，不過當這個人站起來要在二二八最嚴肅的喪禮鬧場，就是當場逮補移送法辦。

廖繼斌也提到，他再度呼籲一次，由他們這一群二二八遺屬舉辦的活動，歡迎各地的人參加活動，不過相較總統蔡英文舉辦的追思儀式，卻是是憑證入場。甚至很多媒體也沒有詳實報導，指蔣家後代的蔣萬安當市長，沒有家屬要來，有家屬要鬧，不過他要問台北二二八協會不是家屬嗎？廖繼斌也當場點名，現場還有民進黨議員王世堅的阿姨，絕對沒有二二八家屬不跟台北市合辦活動，「尤其不管台北市的市長姓什麼，我們都願意合辦活動。」

受難家屬王添灯曾外孫王貫宇致詞也提到，自他有記憶以來，一開始不明白二二八對他家人的意義，直到慢慢長大看到外曾祖父名字，還有老師口中聽到二二八事件，回家問母親才知道連外婆都很少提及，只知道外婆在她最青春年華失去最摯愛父親，不過王說，他從來沒有從外婆口中聽到仇視政府的言論，外婆應該是用她的方式，不要讓當年的仇恨繼續蔓延。

王貫宇說，二二八事件至今已經七十六年，在他這一代、下下一代，很能體會當時家屬的心情，不過二二八事件卻是台灣走向民主的跳板，尤其烈士當時爭取民主自由多難能可貴，一個事件讓多少烈士慘事，這段歷史不該讓台灣社會遺忘，他也希望自己能像外婆一樣謹記歷史，但不讓這段歷史的仇恨蔓延。

廖繼斌致詞也說到，過去前總統馬英九出席二二八活動，許多媒體都報導有人向馬前總統吐口水，但廖說，吐口水的那個人根本不是受難家屬 ，對許多受難家屬來說，馬英九在二二八這件事的不求回報，已獲得許許多多、百百千千的受難者遺屬認同，馬已經形同親人，同喜、同悲。

廖繼斌說，二二八事件真相有兩大段，第一大段是軍隊還沒有過來，外省人被所謂的暴民殺追搶傷，立委李貴敏家人就是二二八時代的被害者及救援者的產物；還有一位見證者就是行政院長陳建仁，他的二二八記憶就是南京的外省岳父母被台灣人追殺，躲到他們家裡。

廖說，台灣社會給受難家屬很多溫暖，他現在要告訴長輩，希望賠償外省的這個議題，長者也可以支持他，為中華民國也是外省人的這一塊討一個公道，外省人這也才能放下心中的一塊石頭，讓心中的怨恨釋懷。共同營造一個族群和諧，社會安定、兩岸和平，繁榮共富的中華民國。