24度出席228追思 馬英九：我們努力只有不夠 絕對不嫌多

台北市政府今天在二二八紀念公園紀念碑前舉辦「祈福追思、祥和台灣」追思活動。前總統馬英九以貴賓身分出席二二八紀念活動。馬英九致詞提到，他深深了解失去摯愛家人的傷痛，絕不是政府認錯道歉，建紀念碑就可以化解，「我們的努力只有不夠，絕對不嫌多」，歷史的錯誤或可原諒，不過歷史的事實，不能遺忘，這也是他40年來始終不變的信念。

不過正當馬英九致詞時，台下出席活動的民進黨議員吳沛憶、社民黨議員苗博雅、無黨籍議員林亮君則在胸口高舉「政治檔案交還國家」「清除威權象徵」、「停止崇拜獨裁者」等黑色字牌抗議。

馬英九今天出席二二八紀念活動致詞表示，他非常榮幸參加二二八紀念活動，這次也是他每年在台灣各地第24次參加二二八紀念會，尤其聽到受難家屬廖繼斌先生的致詞非常感動，尤其外省人受傷害沒有得到賠償的問題已經鬧了好幾年，他過去基於身份不便多講，不過今天他聽到受難家屬站出來，非常感動。

馬英九提到，他今天以非常肅穆的心情追思二二八，尤其台灣76年前經歷最黑暗的一夜，造成許多台灣菁英死傷、無數家庭破孫，尤其1947年4月初，花蓮縣制憲國大代表張七郎醫師，與其三位公子突然被逮補，除了醫師獲得釋放，其他三人都遭受酷刑後被槍決，這也是二二八事件被悲慘的受難家庭。

馬英九回憶提到，30多年後當他知道這段歷史真相後，就認為「這個事件一定要平反，不然台灣不會安定」，尤其張七郎飽讀詩書、民族思想濃厚，日據時代家中只可以說客家話，不准說日本話，是典型的中國文人，甚至他1946年參加南京制憲會議，也代表胡適之先生索取一分胡親自寫的「我也在台灣住過」的卡片。

馬英九提到，張七郎先生將這一封卡片「我也在台灣住過」作為他們的傳家之寶，他先前親自到花蓮到張七郎與公子墳墓前致敬，看到墓碑上對聯「兩個小兒為伴侶，一腔熱血灑郊原」讓他忍不住熱淚盈匡，尤其張家在花蓮萬眾一方，卻在二二八事件死難最慘，令人痛心。

馬英九說，他卸任台北市長前，曾在台北市二二八紀念館辦一場紀念展，並由其孫子張安滿當策展人，並承諾特展內容一個字也不會改，不過揭幕當天卻沒有看到張母出現，聽到張安滿先生說「我媽媽不敢到台北，怕會出事」，馬說，他當時內心一陣絞痛，怎麼當年的恐懼還沒有消去，這是什麼樣的恐懼？所以在花蓮再辦一場，特展，並且到花蓮親自主持，第二天他就卸任台北市長，

馬英九說，他一向認為「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬、將心比心、療傷止痛」。他擔任公職期間，參加推動二二八紀念館興建，二二八事件賠償條例制定，還有二二八基金會成立、數千件賠償案件的受理審查與執行，這些工作已經在幾年前全部完成。