竹市府辦228追思音樂會 高虹安：歷史錯誤不能被遺忘

今年是228和平紀念日，新竹市政府下午在228紀念公園舉辦追思音樂會，邀來8名受難者家屬追悼，儀式簡單隆重。市長高虹安代表市府向受難者家屬表達誠摯慰問之意，她致詞表示「歷史錯誤可以被原諒，但不能遺忘」，唯有深刻檢視過往傷痛才能和解，身為後輩會謹記228教訓，努力打造和平社會。

新竹市228紀念公園位於護城河橋梁之一「旭橋」旁。在76年前爆發228事件後，新竹地區民眾聚集表達抗議，未料行進至旭橋時，遭軍警以機槍掃射，造成多人傷亡，2004年2月28日在旭橋旁設立「新竹市228和平紀念碑」，市府每年舉辦追思活動。

今天下午的追思音樂會上，台北市前市長柯文哲與父親柯承發，以及楊金土、林嘉湧、張文淵、林邱月妹、楊雄鎮、陳煥廷等8人以受難者家屬身分受邀到場致哀，在市府人員安排下默哀1分鐘，並在紀念碑前獻上純白的百合花，追悼因228受難的祖先。

高虹安致詞表示，二二八事件是台灣歷史上悲痛的一頁，對許多家庭來說，是一個永難磨滅的悲痛記憶，接下來白色恐怖也讓許多人遭受無情迫害，嚴重壓迫台灣的自由、民主與人權。在新竹市也牽連了數十位市民、上百個家庭，傷痕至今仍難撫平。

高虹安說，深為後輩對76年以前發生的事，不理解當時發生的原貌，但今天在默哀1分鐘時間去想像事件經過，覺得相當難過；只有深刻檢視過往的傷痛，才能擁有真正的和解，才會有共同的信念。

「歷史的錯誤可以原諒，但是不能遺忘。」高虹安表示，不能因為錯誤已經過去，就毫不在意、選擇忘記，國人必須要以史為鑑，隨著時代變遷，相同錯誤絕對不能夠再發生，也應反思革除現在社會制度中不符合社會發展的部分，重新思考真正的需要。

高虹安也提到，政治改革絕非一個人、一個黨或是少數人的工作，應該是全民一起努力的方向，在台灣有好的民主政治、多黨政治體制，仰賴全民努力健全制度。高還說選舉過程的族群撕裂對立，每個人都不想看到，希望全民一起團結合作，促進族群間的共榮共和及社會文化的健全發展，打造和平與幸福的台灣。