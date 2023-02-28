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228致詞遇抗議 蔣萬安：坦然面對、還原真相

聯合報／ 記者潘才鉉林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今出席北市228紀念活動。記者潘才鉉／攝影
台北市長蔣萬安今出席北市228紀念活動。記者潘才鉉／攝影

台北市長蔣萬安今出席北市228紀念活動，外界關注其身為蔣家後代的身分，蔣萬安今上台致詞時甚至出現大批陳抗者衝上舞台，場面激動。蔣萬安表示，「我的態度就是坦然面對、還原真相。」

蔣萬安上台致詞前，在管制區外就有一名陳抗者舉牌，手持大聲公以錄音檔反覆播送「蔣萬安下跪道歉、蔣家人滾出台灣」，引來人潮圍觀。

不料，輪到蔣萬安致詞時，舞台後方突然衝出大批陳抗者，高喊「殺人兇手」，場面激動，蔣萬安被迫停下致詞站在原地，直到維安警力上前，將陳抗者驅離，不過陳抗者遭驅離後，仍不斷在舞台周圍激動吶喊「加害者下台道歉」、「萬安演習威權復辟」、「殺人兇手」等語。

蔣萬安會後接受媒體聯訪回應在致詞遇到陳抗民眾，蔣萬安表示，台灣是一個民主多元的社會，每一種聲音都尊重，今天是台北市政府舉辦二二八紀念活動，也是他第一次以市長身份來參加，他則是以非常誠懇、謙卑、肅穆的心情來參加。

媒體問及，陳抗者由舞台後方突襲，是否出現維安問題？蔣萬安表示，警方都有做事前的規畫，紀念活動就是以家屬為主，以肅穆的心情來舉辦這次的紀念活動，任何聲音都予以尊重。

媒體追問，事前有想到會有激烈的抗議嗎？蔣萬安表示，台灣社會每一種聲音都有，對於歷史事件，也不應該停格在某一個階段，「我的態度就是坦然面對、還原真相。」

蔣萬安表示，身為台北市長，他宣示未來會責成市府團隊，針對二二八事件相關的歷史資料、素材等，盡其所能加以挖掘搜尋，對於二二八家屬現在所處的生活環境，如果有需要也會盡全力給予協助幫忙與照顧。

台北市長蔣萬安今出席北市228紀念活動周邊出現陳抗者。記者潘才鉉／攝影
台北市長蔣萬安今出席北市228紀念活動周邊出現陳抗者。記者潘才鉉／攝影

蔣萬安 陳抗

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