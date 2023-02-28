影／若跟郭台銘合作是否願意當副手？柯文哲這麼說

民眾黨主席柯文哲積極投入總統大選布局，今天下午出席新竹市228和平紀念日追思音樂會活動會後受訪，被問到若跟鴻海創辦人郭台銘合作，是否願意當副手？柯文哲說「現在講還太早」，但自己的態度是「團結一切可團結力量」，到時候再來處理。

民眾黨前立委蔡壁如日前受訪說，如果鴻海集團創辦人郭台銘想合作，民眾黨會持歡迎、禮遇態度。但遭到柯文哲辦公室發言人陳智菡打槍表示，蔡壁如已很久沒有參與黨務或選務相關決策，相關說法並不精準，「只是蔡壁如的個人意見」。

柯文哲今天下午被問到此事，表示台灣民眾黨是多元開放政黨，每一個黨員都可以發表意見，但相關要有決策機制，第一步要先成立選舉決策委員會，有什麼想法再由中常會核准「還是要有程序」，現階段每個人都可表達意見，但要怎麼做要有機制。

媒體也詢問若郭台銘願意合作，柯文哲是否願意當副手？柯文哲說，現在講還太早了，自己的態度是團結一切可團結力量，並認為10個月以後的事，現在太早了，變化還很大，到時候再來處理。

至於民眾黨在新竹市立委的布局，是否有設定一些人選？柯文哲聽了之後反問媒體「你有推薦的人選嗎？」還說人才不是哪麼好找，還問提問的記者「你要不要來報名？」