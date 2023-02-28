快訊

高雄工地糾紛3人受傷送醫 1人腹部遭刺傷身亡

蔣萬安道歉了！228紀念活動一度混亂 陳抗者高喊「下跪道歉」

人潮滿滿…二二八連假買坐票卻擠不上自強號？台鐵回應了

228事件76周年 本土社團發起遊行：真相仍待公開和追究

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
今天是228事件76周年，鄭南榕基金會等50多個民間團體走上街頭遊行。圖／取自鄭南榕基金會臉書
今天是228事件76周年，鄭南榕基金會等50多個民間團體走上街頭遊行。圖／取自鄭南榕基金會臉書

今天是二二八事件76周年，鄭南榕基金會等50多個民間團體走上街頭遊行，盼蔡英文總統及民進黨持續推動轉型正義。鄭南榕基金會執行長劉璐娜致詞時指出，1947年的二二八事件和三月屠殺，是台灣歷史上最悲痛和許多人不敢提的國殤日，數以萬計的抗爭者和無辜者被國民黨蔣介石政權殺害，家屬備受折磨和苦難，從1947年發生到今天，已經76年，但歷史真相仍待公開和追究。

劉璐娜表示，在36年前，1987年，二二八事件40周年，台灣民間第一次公開紀念二二八，由鄭南榕和陳永興醫師、李勝雄律師和許多民主前輩發起「二二八和平日運動」，透過民間自發的行動，白天遊行、晚上演講、書寫出版，公開談論二二八和要求平反真相。

劉璐娜表示，鄭南榕常被問道，「作為父親是外省人、母親是本省人的第二代」，為什麼要關心二二八？ 後來鄭南榕主張台灣獨立是台灣唯一的活路，台灣要走出被殖民統治的命運，就必須是自由獨立的民主國家，有主權、有人權，才能迎來真正的和平與公義。爾後，鄭南榕投入大量人力和財力推動二二八和平運動，甚至最後以身殉道，都和二二八事件有關。

劉璐娜說，鄭南榕了解國民黨和共產黨的本質，就是威權獨裁、視人民為無物，以高壓殘酷的手段，對付異議份子，甚至是同志。1980年代，國民黨軍系頭子開始和中國共產黨密謀，鄭南榕以更大的力道監督國民黨政府，防止國共聯手凌遲台灣。為的就是，避免二二八的悲劇在台灣重演。鄭南榕認為，台灣人必須團結和反抗，才能獲得永久的和平。

劉璐娜表示，要求朝野各政黨和政治人物必須正視二二八的歷史和教訓，同時拒絕中國威脅逼迫台灣，不要再讓台灣走上被殖民的命運。「我們或許沒有共同的過去，但大多數的台灣人有著共同的未來，並以台灣為歸屬。」

劉璐娜也表示，請蔡總統及國會多數的民進黨持續推動轉型正義。「台灣人民將歷史的重責大任交給您們，請慎重以對和全力以赴。有誠實的歷史，才有健康的社會。台灣人必須團結，拒絕被分化，決心捍衛台灣和民主自由的成果，讓台灣的民主深化、讓國際社會支持台灣。」

今天是228事件76周年，鄭南榕基金會等50多個民間團體走上街頭遊行。圖／取自鄭南榕基金會臉書
今天是228事件76周年，鄭南榕基金會等50多個民間團體走上街頭遊行。圖／取自鄭南榕基金會臉書

鄭南榕 台灣人 國民黨

延伸閱讀

紀念二二八 王惠美：當權者應反思 要以民意為依歸

民眾黨指二二八傷痕未癒 「等不到真正的轉型正義」

陳椒華率隊參加228中樞紀念儀式 時力黨魁任內最後一次

國民黨：民進黨烏龍爆料 請賴清德、蔡培慧莫抹黑南投

相關新聞

228事件76周年 本土社團發起遊行：真相仍待公開和追究

今天是二二八事件76周年，鄭南榕基金會等50多個民間團體走上街頭遊行，盼蔡英文總統及民進黨持續推動轉型正義。鄭南榕基金會...

封殺女高音卻續買俄國天然氣 看見綠營的雙標偽善

女高音安娜．涅翠布柯（Anna Netrebko）近期要來台灣演出，由於她的俄羅斯背景以及過去被質疑與俄羅斯總統普亭交好，社群媒體上對於是否要讓安娜．涅翠布柯來台有不少爭辯，這在多元社會中並不罕見，但令人遺憾的是綠營民代稱安娜．涅翠布柯不應出現在台灣，並要求文化部立刻取消本次邀請與表演。

李貴敏：全動惡法修正 果然「票投民進黨青年上戰場」

國防部近日預告修正「全民防衛動員準備法」，國民黨立委李貴敏表示，國防部宣稱將完善動員準備階段的動員方案及動員時的徵購、徵...

你給我記者EP103｜撒幣催生難！少子化國安危機 政府可以做些更有用的事

去年台灣初估平均一位適齡女性生育率為0.87，再創新低，跟韓國有得PK！但是韓國的生育政策已有改善跡象，台灣除了大撒幣外，尚提不出更有感的政策，撒幣越撒孩子生越少，難道政府還要繼續執迷不悟嗎？ 全世界都知道「發津貼」無法有效催生，唯有做好「友善職場」和「公共托育」才有用。至於該怎麼做？來聽聽職場媽媽心聲與國外的有用做法吧。

談中正紀念堂轉型正義 史哲：威權創造偉人不大正常

今天228，文化部長史哲接受自由時報《官我什麼事》節目專訪時，主持人問對受難者家屬有無特別的補償，他說，轉型正義在中正紀...

選罷法排黑條款 立院內政委員會明審查

立法院內政委員會明天將排審攸關排黑條款的「選罷法」修正草案，相關修法擬限制曾犯違反國家忠誠、黑金槍毒、賄選前科及被判重刑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦