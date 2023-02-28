228事件76周年 本土社團發起遊行：真相仍待公開和追究

今天是二二八事件76周年，鄭南榕基金會等50多個民間團體走上街頭遊行，盼蔡英文總統及民進黨持續推動轉型正義。鄭南榕基金會執行長劉璐娜致詞時指出，1947年的二二八事件和三月屠殺，是台灣歷史上最悲痛和許多人不敢提的國殤日，數以萬計的抗爭者和無辜者被國民黨蔣介石政權殺害，家屬備受折磨和苦難，從1947年發生到今天，已經76年，但歷史真相仍待公開和追究。

劉璐娜表示，在36年前，1987年，二二八事件40周年，台灣民間第一次公開紀念二二八，由鄭南榕和陳永興醫師、李勝雄律師和許多民主前輩發起「二二八和平日運動」，透過民間自發的行動，白天遊行、晚上演講、書寫出版，公開談論二二八和要求平反真相。

劉璐娜表示，鄭南榕常被問道，「作為父親是外省人、母親是本省人的第二代」，為什麼要關心二二八？ 後來鄭南榕主張台灣獨立是台灣唯一的活路，台灣要走出被殖民統治的命運，就必須是自由獨立的民主國家，有主權、有人權，才能迎來真正的和平與公義。爾後，鄭南榕投入大量人力和財力推動二二八和平運動，甚至最後以身殉道，都和二二八事件有關。

劉璐娜說，鄭南榕了解國民黨和共產黨的本質，就是威權獨裁、視人民為無物，以高壓殘酷的手段，對付異議份子，甚至是同志。1980年代，國民黨軍系頭子開始和中國共產黨密謀，鄭南榕以更大的力道監督國民黨政府，防止國共聯手凌遲台灣。為的就是，避免二二八的悲劇在台灣重演。鄭南榕認為，台灣人必須團結和反抗，才能獲得永久的和平。

劉璐娜表示，要求朝野各政黨和政治人物必須正視二二八的歷史和教訓，同時拒絕中國威脅逼迫台灣，不要再讓台灣走上被殖民的命運。「我們或許沒有共同的過去，但大多數的台灣人有著共同的未來，並以台灣為歸屬。」