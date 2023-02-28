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李貴敏：全動惡法修正 果然「票投民進黨青年上戰場」

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導

國防部近日預告修正「全民防衛動員準備法」，國民黨立委李貴敏表示，國防部宣稱將完善動員準備階段的動員方案及動員時的徵購、徵用與罰則規定，但據媒體披露，還有「隱藏」戰時動員未役學生參戰措施，再次驗證「票投民進黨青年上戰場」。

李貴敏質疑，居然連不到服役年齡的青少年都要準備上戰場，還要協助武器生產，準備打巷戰，綠色政權就這麼不在乎下一代嗎？為什麼要拿年輕人當砲灰？

針對媒體與新聞從業人員實施必要管制的條款，李貴敏也批評，究竟是甚麼樣的心態，居然放任這種製造恐慌、為黨政軍控制媒體鋪路、為箝制言論鋪陳的類戒嚴法令強渡關山？

李貴敏表示，在民進黨操弄下，兩岸緊張局勢一觸即發，美國除點明「避戰是所有決策者共同責任」，也一再要求我國多買武器，防衛自己。民進黨政府除了把攸關青年世代的兵役制度，由原來的四個月延長到一年，以因應越來越危急的局面外，現在更加碼把腦筋動到修法動員未役青年上。是打算把緊急命令常態化，為全民皆兵鋪路？讓我們的下一代上戰場？加速我們少子化的危機嗎？

李貴敏質疑，綠色政權不知道避戰、預防戰爭，營造和平環境，是政府無可推卸的責任與義務嗎？為什麼綠營不但沒能擔負起營造兩岸良性互動的責任，也不祈求兩岸和平，還唯恐天下不亂，三不五時挑釁大陸？又為什麼散佈仇恨的種子，還透過「抗中保台」獲取政治紅利？如今，錯誤政策的後果與代價卻是由全民買單。

李貴敏說，何況，草案規定在動員準備階段，政府即可要求主管機關「對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、 編組及規劃」，新聞機構則須配合辦理並提供相關動員能量資料。

李貴敏表示，這部法案等同給予政府空白授權，直接管控並指揮所有媒體；還以社維法為師，假消息甚至可處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金。這種意圖控制輿論與媒體，以及透過重罰讓人民閉嘴的惡法，也難怪被批為數位中介服務法的復辟。

李貴敏 民進黨 青年

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