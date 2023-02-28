花蓮228事件追思 受難者家屬：挑起兩岸戰爭是歷史罪人

今天是228和平紀念日，花蓮縣二二八關懷協會邀請受難者與家屬參與紀念儀式，98歲廖丙盛是花蓮唯一還在世的228受難者，他說，事情已過去不再想。兒子廖建智則疾呼，「只要誰挑起兩岸的戰爭，就是歷史的罪人」，盼烏俄戰爭不要在台灣上演。

花蓮縣二二八關懷協會今天在花蓮縣和平公園，舉辦228事件76周年紀念儀式及追思音樂會，包括立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉彥、議員魏嘉賢等人與會，由徐榛蔚代表獻花、鞠躬，廖丙盛與傅崐萁、徐榛蔚一起敲響廣場和平鐘並合影留念。

廖丙盛致詞表示，事情已過去不要再想它，感謝大家的關懷與照顧。其子廖建智說，76年前父親22歲，住在富里學校的宿舍，有天憲兵把父親架走，帶到市區中正路警隊總部，用槍托打父親，從那之後每周都要到警總報到，持續半年的時間，後來查無證據才被放走。

廖建智表示，受難者受盡委屈、煎熬與不甘，小時候父親沒有說過曾受過228事件傷害的事，直到花蓮縣成立二二八關懷協會後，家裡收到相關文件才得知父親經歷過這事，父親選擇寬恕加害者與往前看。

廖建智說，在228和平紀念日，期望社會人際和諧、安樂，世界和平，更直指「只要誰挑起兩岸的戰爭，就是歷史的罪人」，戰爭殘害程度可能會比228事件還殘酷，盼烏俄戰爭不要在台灣發生。