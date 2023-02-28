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紀念二二八 王惠美：當權者應反思 要以民意為依歸

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府今天舉行二二八和平紀念日活動，彰化縣長王惠美(左）獻花給二二八受難者林財壽。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天舉行二二八和平紀念日活動，彰化縣長王惠美(左）獻花給二二八受難者林財壽。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府今天舉行二二八和平紀念日活動，彰化縣長王惠美說，二二八是為爭取人權才會有這個國定假日，二二八過程中有很多遺憾，紀念日除了要關懷受難者及家屬，也要讓當權者反思，要以民意為依歸，和民眾站在一起。

彰化縣二二八和平紀念日活動今天在縣府中庭舉行，與會者還有彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民、台灣二二八事件遇難先烈恭祭協會理事長林才壽、牧師王進財、及受難者家屬代表、彰化市長林世賢、縣議員黃柏瑜、莊陞漢、陳銌銌、楊子賢等人。

王惠美說，二二八事件至今已76年，這個痛，是很多當事人及家屬心中永遠的痛，也是台灣歷史族群衝突中最不忍碰觸的一段歷史，她上任後也根據受難者代表才壽伯建議下，縣府去年於縣立圖書館前，設置全國第一個平面228紀念碑，希望透過紀念日活動，讓大家反省，不論是政府或是當權者都應謙虛接地氣，和民眾站在一起，能夠更加包容，讓國家社會更進步。

楊澤民說，今天參與紀念活動的才壽伯是二二八事件當事人，曾被判三次死刑，後來，無罪開釋，像這樣的冤屈與例子值得探討，二二八受難者與家屬最需要的是真相，很多罹難者後代甚至連先人的屍骨也找不到，但至今真正的真相卻仍未被公開，他也呼籲政府能夠將當時相關的檔案資訊全部公開，這也是罹難者家屬最期盼的，及對人權的保障。

楊澤民的父親楊春木在日治時代曾擔任庄長，二二八事件時被抓走，雖後來被釋放，甚至還曾擔任彰化議長，但楊澤民說，父親從不再提二二八事件，也曾要他們不要參與政治。

98歲的二二八受難者林才壽說，二二八事件中他被判死刑，很感謝當時的台南沈榮律師，雖然雙方不認識，卻義務出庭幫他辯護，並主動聯繫當時就讀台中農學院的吳榮興出庭作證，才讓他被判無罪，當庭釋放。

彰化縣政府今天舉行二二八和平紀念日活動，彰化縣長王惠美(左三）獻花給二二八受難者林財壽（左四)。 記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天舉行二二八和平紀念日活動，彰化縣長王惠美(左三）獻花給二二八受難者林財壽（左四)。 記者林宛諭／攝影

二二八事件 受難者

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