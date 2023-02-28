談中正紀念堂轉型正義 史哲：威權創造偉人不大正常

今天228，文化部長史哲接受自由時報《官我什麼事》節目專訪時，主持人問對受難者家屬有無特別的補償，他說，轉型正義在中正紀念堂上的做法，是一直在進行當中的事情，手法、作法上，恐怕我們要用更新時代的方法來思考。

史哲回憶他國小時參觀中正紀念堂，展間有展示前總統蔣介石在日本讀書的數學筆記本，上面抄的是三角函數。他向現場工作人員提及時，對方驚訝他記憶力好，他說，當時成千上萬的小學生被帶去中正紀念堂參訪，確實是有效。

「其實就是偉人化、造神嘛！」史哲說，這世界上有偉人，偉人不一定有什麼不好，可是透過威權的權力體制所創造出來的偉人，這個在民主自由開放的社會裡面，其實是不大正常。

史哲說，中正紀念堂的問題討論非常非常久，大概從台灣民主化以來，這個課題就一直在被討論，外界認為討論這麼久還沒有結論，也歷經兩任部長。他承認，相對其他國家在轉型正義上，可能比較有更明確、更斷然的處置，台灣好像一直沒有明確的進度，因先天時空背景的關係。

他說，他曾參與1990年野百合學運，但只是坐在廣場、沒進到中正紀念堂裡面，一下子33年就過去了。他接任文化部長第二、三天就在中正紀念堂從上到下好好走了一遍，再去看了銅像，比我還是小學生去看的時候跟我想像來得更大。

史哲說，這個工程確實這麼多年很難進行，也不是沒有它的原因，確實是很龐大、巨大，工法上確實很難。

他表示，在威權體制底下的中正紀念堂及其園區，是一個威權底下很精密的配置，兩邊的兩廳院代表國家表演藝術的殿堂，園區是市民休閒生活之地，其實已經觀光化、娛樂化。也不得不深省，到底要用什麼樣的手法、方式來達成我們轉型正義。