選罷法排黑條款 立院內政委員會明審查

立法院內政委員會明天將排審攸關排黑條款的「選罷法」修正草案，相關修法擬限制曾犯違反國家忠誠、黑金槍毒、賄選前科及被判重刑重罪者的參選資格。力拚本會期完成初審排入院會。

行政院去年12月通過「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案。二項選罷法總計修正117條，主要為完備候選人消極資格、建立深偽影音移除機制及健全競選罷免活動規範，防杜有心人士用不當方式，影響選舉人的投票意向。

除了院版草案，朝野黨團也各自提出相應修法版本，盼併案納入內政委員會審查。內政部長林右昌明天將首次赴內政委員會列席備詢。

民進黨立委羅致政、何志偉等提案連署「公職人員選舉罷免法」第26條修正重點，涉及特定法令遭判決確定者，不得登記為候選人。其中包括涉組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等判決確定，不得登記參選。

另包括違反「反滲透法」、「國安法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」等及將「公職選罷法」、「總統副總統選罷法」、「農會法」、「漁會法」的賄選及暴力妨礙選舉，經判決確定者也納入。

國民黨立院黨團版本則增列，曾犯「性侵害犯罪防治法」、「兒童及少年性剝削防制條例」，為防止犯罪人藉選舉取得公職身分，影響政府立法與相關刑事政策變革，也不得登記為候選人。此外，經監察院彈劾及懲戒法院判決，也不宜允其參選。

民眾黨立院黨團版本則納入，違反「政府採購法」第七章經有罪判決確定，不得登記為候選人，緩刑期滿未經撤銷亦同，以杜絕黑金利用權勢介入各種建設工程、圍標工程取得政府標案，肇生官商勾結、貪污舞弊。