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國民黨：民進黨烏龍爆料 請賴清德、蔡培慧莫抹黑南投

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導

民進黨立委補選候選人蔡培慧陣營指控選務人員發放選舉公報時夾帶國民黨南投立委候選人林明溱文宣，國民黨發言人林家興表示，隨後蔡遭抓包自己的競選文宣竟和疫苗接種通知單與選舉公報夾帶發放，他呼籲民進黨主席賴清德不要把治理台南時的黑暗負面手法帶來污染南投；副發言人呂謦煒也呼籲民進黨和蔡培慧不要再抹黑南投，還南投一個乾淨清朗的選風。

呂謦煒指出，民進黨昨大動作召開記者會，質疑選務人員不公，然而卻遭抓包原來蔡培慧自己的競選文宣竟和疫苗接種通知單與選舉公報合併發放，這種「做賊喊捉賊」的技倆，不脫民進黨傳統的選舉抹黑風格。

呂說，南投縣選委會更已發布新聞稿嚴正駁斥，均嚴守行政中立，且查無夾帶候選人文宣情事，為什麼民進黨總是要抹黑南投？為什麼民進黨不僅派下來南投助選的副秘書長黃建嘉曾涉及辱罵打壓公務員而請辭，就連民進黨派來選南投立委的候選人也要如此抹煞基層選務人員的辛勤與付出？

林家興感嘆，賴清德聲稱上任推動黨務革新，結果選舉風格卻仍是如此「黑暗、負面、守舊」，難道是要把台南黑影幢幢那一套搬到南投？

呂謦煒更指出，民進黨政府從過去到現在多次試圖加重「假新聞」罰則，但其實民進黨自己就是最大的「假新聞」製造者。從這次南投選舉的多次抹黑技倆就看得出來，民進黨不抹黑就不會選舉，更讓人對民進黨的政治誠信與對南投的真心誠意打上大大的問號。

民進黨 南投

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