全民防衛動員法擬修法 藍委批：蔡政府想全面掌控媒體

國防部近期預告修正「全民防衛動員準備法」，為因應新聞及不實訊息處理，總統未來發布全國動員令後，擬對新聞從業人員實施必要管制。國民黨立委賴士葆批評，政府早已有相關法令實施全民防衛動員的辦法，現在執意要修「全動法」，讓人看清蔡政府企圖不計代價地想全面掌控媒體。

賴士葆指出，蔡政府之前不久強推「數位中介服務法」，在輿論撻伐之下功敗垂成，現在又捲土重來，想透過訂「全民防衛動員法」借屍還魂，以防認知作戰及打假訊息之名，要全然掌控新聞從業人員及相關的出版、廣播電視、網際網路等媒體事業，讓人不寒而慄。

賴士葆說，在野時期的民進黨付代價全力爭取捍衛新聞媒體自由，全面執政後的民進黨念茲在茲的就是要全面掌控媒體，令人不解民進黨如何調適這樣南轅北轍兩極化的差異。

賴士葆說，蔡政府在防疫期間藉新冠病毒緊急防疫事件通過防治及紓困振興特別條例，其中第七條的文字提到疫情指揮官「得實施必要之應變處置或措施」，蔡政府將此當作無限上綱空白授權的支票，在疫情期間所有爭議、亂象都源自於此。

賴士葆說，疫情指揮中心不接受立法院的監督，監察院也不敢監督，荒腔走板的護航高端、疫苗採購黑箱封存30年、數萬名染疫者的選舉權被剝奪等，這就是行政單位利用緊急處分法的擴權、濫權作為。

賴士葆提到，其實憲法本就有規定，遇緊急危難重大變故，總統可經行政院會議的決議發布緊急命令提交立法院追認任；政府早已有實施全民防衛動員的辦法，現在執意要修全民防衛動員法，讓人看清蔡政府企圖不計代價想全面掌控媒體。

賴士葆表示，在自媒體的時代，每個人都可以在社群平台發聲，蔡政府要掌控所有的新聞媒體通路，就是與全民為敵，小心吃緊弄破碗，走回威權的老路，只是更加背離民意罷了。