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南投立委補選／民進黨拚補選動員力驚人 1天2場造勢輔選蔡培慧

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨主席賴清德（前排左2）、行政院副院長鄭文燦（前排右1）同台輔選黨內南投立委補選候選人蔡培慧（前排右2）。圖／蔡培慧競選總部提供
民進黨主席賴清德（前排左2）、行政院副院長鄭文燦（前排右1）同台輔選黨內南投立委補選候選人蔡培慧（前排右2）。圖／蔡培慧競選總部提供

南投立委補選在即，藍綠選舉行程滿檔，民進黨蔡培慧今由黨主席賴清德陪同，連跑3間宮廟、連辦2場造勢大會，行政院副院長鄭文燦、前屏東縣長潘孟安等都到場力挺。賴清德今痛批林明溱，「當縣長沒兌現任何政見，還敢選立委」，呼籲南投鄉親別再給他機會，也提到當前選況勢均力敵，需要大家投票支持蔡培慧。

民進黨今天兵分多路輔選蔡培慧，鄭文燦和名間鄉長陳翰立、立委蔡易餘和林楚茵兩兩一組在名間、南投市以車隊掃街，吳怡農和羅致政率「國務青」到竹山家戶拜訪；蔡培慧則由賴清德陪同去鹿谷永隆開山廟、鳳凰祖師廟、小半天天林宮參香，更在水里、鹿谷連辦2場造勢大會，鄭文燦、潘孟安都到場站台輔選。

潘孟安不僅在台上力挺蔡培慧，大讚她對故鄉有無私的愛，也為全台公路、農村等政策在國會奔波，值得鄉親肯定並支持，更狠酸對手林明溱，當縣長卻不懂利益迴避，還用縣府公家資源讓孩子當特助，這樣愛子心切，建議南投縣長許淑華在今年的88節頒個「模範父親」給林明溱。

鄭文燦主打政見牌，他提到，南投需要醫療，蔡培慧引進彰基進駐南投，爭取農業、農水路的補助最多，南投交通、觀光等提案也是她提案最多，而每4年調整1的老人年金、老農津貼，明年就要調整，蔡培慧提出該因應物價調升的第1人，他相信只要讓蔡培慧當選，對南投發展絕對是大大加分。

賴清德則痛批林明溱，「當縣長沒兌現任何政見，還敢選立委」，指他過去提出要在水里興建纜車到日月潭、活化舊議會用地蓋影城等都沒實現，害南投停滯不前，呼籲南投鄉親，別再給林明溱機會，拒絕他，改支持蔡培慧，讓南投進步。而當前勢均力敵、難分難解，蔡培慧需要大家，南投需要大家，出來投票就一定會贏。

為幫民進黨南投立委補選候選人蔡培慧輔選，行政院副院長鄭文燦（右）和名間鄉長陳翰立（左）當分身在名間鄉以車隊掃街。圖／蔡培慧競選總部提供
為幫民進黨南投立委補選候選人蔡培慧輔選，行政院副院長鄭文燦（右）和名間鄉長陳翰立（左）當分身在名間鄉以車隊掃街。圖／蔡培慧競選總部提供
民進黨主席賴清德（左2）今陪同黨內南投立委補選候選人蔡培慧（左1）到鹿谷連跑3間宮廟。圖／蔡培慧競選總部提供
民進黨主席賴清德（左2）今陪同黨內南投立委補選候選人蔡培慧（左1）到鹿谷連跑3間宮廟。圖／蔡培慧競選總部提供
民進黨主席賴清德（左）、行政院副院長鄭文燦（右）同台輔選黨內南投立委補選候選人蔡培慧（中）。圖／蔡培慧競選總部提供
民進黨主席賴清德（左）、行政院副院長鄭文燦（右）同台輔選黨內南投立委補選候選人蔡培慧（中）。圖／蔡培慧競選總部提供
前屏東縣長潘孟安出席黨內南投立委補選候選人蔡培慧造勢，狠酸對手林明溱用公家資源讓兒子當特助。圖／蔡培慧競選總部提供
前屏東縣長潘孟安出席黨內南投立委補選候選人蔡培慧造勢，狠酸對手林明溱用公家資源讓兒子當特助。圖／蔡培慧競選總部提供
為幫民進黨南投立委補選候選人蔡培慧輔選，吳怡農（左3）和立委羅致政（右4）率「國務青」到竹山家戶拜訪。圖／蔡培慧競選總部提供
為幫民進黨南投立委補選候選人蔡培慧輔選，吳怡農（左3）和立委羅致政（右4）率「國務青」到竹山家戶拜訪。圖／蔡培慧競選總部提供
為幫民進黨南投立委補選候選人蔡培慧輔選，立委蔡易餘（左）和林楚茵（右）當分身在南投市以車隊掃街。圖／蔡培慧競選總部提供
為幫民進黨南投立委補選候選人蔡培慧輔選，立委蔡易餘（左）和林楚茵（右）當分身在南投市以車隊掃街。圖／蔡培慧競選總部提供

蔡培慧 林明溱 立委補選

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