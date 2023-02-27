快訊

染毒消失演藝圈近10年 「康熙」男星撇婚變近況意外曝光

南投立委補選／228連假拚選戰 費鴻泰王鴻薇南下陪林明溱掃街

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委費鴻泰(左一)、謝衣鳯(左二)、王鴻薇(右一)等人今天也特別南下陪國民黨補選候選人林明溱(右二)掃街造勢。圖／費鴻泰提供
國民黨立委費鴻泰(左一)、謝衣鳯(左二)、王鴻薇(右一)等人今天也特別南下陪國民黨補選候選人林明溱(右二)掃街造勢。圖／費鴻泰提供

南投立委補選3月4日投票，今天二二八連假，選戰最後衝刺，國民黨立委費鴻泰、謝衣鳯、王鴻薇等人今天也特別南下陪國民黨補選候選人林明溱掃街造勢，一起向南投鄉親懇託。

費鴻泰表示，南投的穩定發展從來不是靠口水、更不是靠選前才空降中央大員來亂開支票；而是靠縣長、立委順暢的溝通與搭配，才能爭取到南投縣政府最大的資源，來貫徹縣政。

費表示，林明溱在地深耕30年，不僅清楚在地需求、更知如何為南投帶來更好，這樣的經驗與歷練都是非常難得。如今許淑華榮任縣長，就更需要對縣政、對中央政策都有絕對熟稔的林明溱協助，再次攜手打造南投新氣象。

王鴻薇也提到，南投鄉親唯有選做事實在的林明溱，才是明智的選擇。謝衣鳯也說，自己過去到南投玩，最喜歡吃烤香腸和茶葉蛋；但去年吃不到香腸、今年吃不到茶葉蛋，現在連南投餐廳的蛋炒飯都沒有蛋。拜託大家要把林明溱送進立法院，健全農業、振興南投觀光，才是南投縣民的福氣。

南投 林明溱 茶葉蛋

延伸閱讀

南投立委補選／選情白熱化 立委王鴻薇等人車掃南投市

南投立委補選／王鴻薇質疑蔡培慧落跑 綠委酸「黑色幽默的極致」

南投立委補選／黃敏惠今跨縣力挺 林明溱請對手不要做賊喊捉賊

民進黨：林明溱和王鴻薇是政治詐騙兄妹檔

相關新聞

關鍵時刻一定挺蔡 辜寬敏曾說：蔡英文落選我要剃光頭

總統府資政辜寬敏今早辭世，享壽97歲。辜寬敏是資深民進黨員，也是「台獨大老」，過去對蔡英文總統這位「非典型政治人物」有許...

內政部：228政治受難者戶口名簿 不會登載不名譽文字

前總統陳水扁今天表示，根據高雄市228關懷協會理事長王文宏反映，政府既已平反228受難者，應該註銷戶口名簿上的叛亂記事。...

黃國書代表綠營參選立委？ 深綠大老：考驗民進黨價值

台中市新文化協會執行長陳彥斌今天在臉書貼文：「綠營應該支持黃國書連任立委嗎？」在台中政壇引發討論，凸顯綠營對是否禮讓立委...

南投立委補選／王鴻薇質疑蔡培慧落跑 綠委酸「黑色幽默的極致」

南投縣立委補選進入倒數，國民黨立委王鴻薇今天質疑，民進黨候選人蔡培慧不用擔心失業，外傳她可能會接任農委會主委，民進黨立委...

南投立委補選／228連假拚選戰 費鴻泰王鴻薇南下陪林明溱掃街

南投立委補選3月4日投票，今天二二八連假，選戰最後衝刺，國民黨立委費鴻泰、謝衣鳯、王鴻薇等人今天也特別南下陪國民黨補選候...

柯建銘敬悼台獨鬥士辜寬敏逝世 「台灣就交給我們了」

總統府資政辜寬敏今天辭世，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這幾年有幾位為台灣民主奮鬥、勇敢與黨國體制對抗的前輩相繼離世，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦