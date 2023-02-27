南投立委補選／228連假拚選戰 費鴻泰王鴻薇南下陪林明溱掃街

南投立委補選3月4日投票，今天二二八連假，選戰最後衝刺，國民黨立委費鴻泰、謝衣鳯、王鴻薇等人今天也特別南下陪國民黨補選候選人林明溱掃街造勢，一起向南投鄉親懇託。

費鴻泰表示，南投的穩定發展從來不是靠口水、更不是靠選前才空降中央大員來亂開支票；而是靠縣長、立委順暢的溝通與搭配，才能爭取到南投縣政府最大的資源，來貫徹縣政。

費表示，林明溱在地深耕30年，不僅清楚在地需求、更知如何為南投帶來更好，這樣的經驗與歷練都是非常難得。如今許淑華榮任縣長，就更需要對縣政、對中央政策都有絕對熟稔的林明溱協助，再次攜手打造南投新氣象。

王鴻薇也提到，南投鄉親唯有選做事實在的林明溱，才是明智的選擇。謝衣鳯也說，自己過去到南投玩，最喜歡吃烤香腸和茶葉蛋；但去年吃不到香腸、今年吃不到茶葉蛋，現在連南投餐廳的蛋炒飯都沒有蛋。拜託大家要把林明溱送進立法院，健全農業、振興南投觀光，才是南投縣民的福氣。