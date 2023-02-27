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柯建銘敬悼台獨鬥士辜寬敏逝世 「台灣就交給我們了」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
總統府資政辜寬敏今天辭世，享耆壽97歲。記者曾原信／攝影
總統府資政辜寬敏今天辭世，享耆壽97歲。記者曾原信／攝影

總統府資政辜寬敏今天辭世，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這幾年有幾位為台灣民主奮鬥、勇敢與黨國體制對抗的前輩相繼離世，他們的名字或許會漸漸被遺忘，但是點亮的台灣民主之路將長存於世，「辜寬敏先生，您安息吧。台灣，就交給我們了。」

柯建銘晚間在臉書以「敬悼永遠的『台獨鬥士』辜寬敏先生」為題發文指出，在228的前夕，遽聞一生守護台灣民主，不遺餘力的「台獨鬥士」辜寬敏逝世消息，心中感到無限哀戚。

柯建銘指出，去年10月辜寬敏因病入院治療，因為「辜老」10月15日生日的緣故，他與幾位朋友在10月12日錄製了一段影片，除了祝福辜寬敏生日快樂，希望還可以替他加油打氣，期盼這位永遠走在大家前面的「辜老」能夠早日康復，繼續指引為台灣民主努力的方向。

不過，柯建銘說，這個願望已經無法實現，這幾年有幾位為台灣民主奮鬥、勇敢與黨國體制對抗的前輩相繼離世，包括台獨聯盟前主席黃昭堂在2011年11月與世長辭、第一銀行前董事長黃天麟在2021年5月辭世、台灣獨立的領航者彭明敏在2022年4月辭世，如今辜寬敏也離開大家。

柯建銘認為，這幾位民主前輩的名字或許會漸漸被遺忘，然而他們所開拓的道路，他們為了心中那守護台灣的理想勇敢奮鬥，以及燃燒自己所點亮的台灣民主之火，這些都將長存於世。

柯建銘表示，現在留下來的大家，在這個228的前夕除了享受假期，是否該深思面對當今的台灣社會氛圍與政治局勢，未來該如何接下前人的棒子，守護他們用盡一生開創的民主成果。

辜寬敏 柯建銘 台獨

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