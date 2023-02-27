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南投立委補選／選情白熱化 立委王鴻薇等人車掃南投市

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
國民黨立委王鴻薇、謝衣鳯、費鴻泰等人，專程到南投市為林明溱輔選，並在南投市區進行車掃。記者黑中亮／攝影
國民黨立委王鴻薇、謝衣鳯、費鴻泰等人，專程到南投市為林明溱輔選，並在南投市區進行車掃。記者黑中亮／攝影

林明溱遭對手「全黨打一人」的抹黑，國民黨籍立委南下助陣，王鴻薇認為，這場選戰，民進黨是在轉移醜聞與無能的焦點；謝衣鳯則說，民進黨讓南投去年吃不到香腸、今年吃不到茶葉蛋，只有投票給林明溱，南投人才會有希望。

南投立委補選最後決戰周，國民黨立委王鴻薇、謝衣鳯、費鴻泰等人，專程到南投市為林明溱輔選，並在南投市區進行車掃，希望獲得南投市民的支持。

王鴻薇指出，民進黨跟中二補選打顏寬恆一樣，賴清德為了爭取當上民進黨主席後的第一場勝利，作為競逐大位的紅地毯，民進黨無所不用其極地對林明溱潑髒水，以鋪天蓋地的不實謠言，進行選舉抹黑。

王鴻薇說，民進黨執政缺水、缺電、缺蛋、缺藥，若民進黨選舉用抹黑還能贏，這些是不是也通通能掩蓋過去？民進黨試圖用南投這場補選掩蓋醜聞、掩蓋自己治國無方，同時敬告民進黨如果提不出牛肉、提不出福國利民的政策，一味用抹黑是絕不能贏得選舉。

謝衣鳯也表示，民進黨執政以來，去年民眾吃不到香腸、今年吃不到茶葉蛋，宣稱去年進口鮮蛋最多，說用在食品加工和餐飲業，但是南投卻買不到蛋炒飯跟茶葉蛋，政策是不是出了問題？

國民黨立委王鴻薇、謝衣鳯、費鴻泰等人，專程到南投市為林明溱輔選，並在南投市區進行車掃。記者黑中亮／攝影
國民黨立委王鴻薇、謝衣鳯、費鴻泰等人，專程到南投市為林明溱輔選，並在南投市區進行車掃。記者黑中亮／攝影

民進黨 南投 茶葉蛋

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