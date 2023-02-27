關鍵時刻一定挺蔡 辜寬敏曾說：蔡英文落選我要剃光頭

總統府資政辜寬敏今早辭世，享壽97歲。辜寬敏是資深民進黨員，也是「台獨大老」，過去對蔡英文總統這位「非典型政治人物」有許多點評，曾引發爭議。不過每到大選，辜寬敏最後都會選擇挺蔡，蔡也一路「尊辜」，從2016年擔任總統後，就一路聘辜寬敏為總統府資政至今。

辜寬敏和蔡英文在2008年就開始交鋒，當時民進黨聲勢跌落谷底，辜寬敏和蔡同榮、蔡英文一起角逐黨主席，蔡英文最被看好。但辜寬敏曾說：「願意承擔民進黨的痛苦是件好事，但能否將民進黨的未來交給一位沒有結婚的小姐？難道民進黨都沒有人了嗎？」

相關言論引發婦女團體抗議，甚至揚言退黨。不過辜寬敏後來澄清，強調他不是不尊重女性，也不是看不起女性，「如果沒有辜寬敏的母親就沒有今天的辜寬敏，我回到家也幾乎一切都是聽太太的。」

不過到了2012年，蔡英文第一次代表民進黨選總統，辜寬敏還是「從善如流」力挺蔡，他甚至說，如果蔡英文落選，他就要剃光頭出家。不過最後蔡英文落敗，辜寬敏則說，他剃光頭無濟於事，蔡英文已經很傷心，他不要再增加蔡的壓力，「一個人跳票幾次無所謂，重要的事不要跳票就好！」

辜寬敏還說，基隆月眉寺也對外表示，不收60歲以上的老人，他要當和尚，還要自己先蓋一間廟。

到了2015年，蔡英文準備再度參加民進黨總統初選，辜寬敏一度力挺時任台南市長賴清德參選，還說「若民進黨只有一人參加總統初選，很可恥」、「不是會講英文，就有國際觀」。

不過最後民進黨初選只有蔡英文一人登記，辜寬敏的態度又有了轉變。他在一場記者會上對外指出，蔡英文請他吃飯，餐敘的氣氛很好，他對蔡英文說，若民進黨拿到政權，最重要的是外交，對美國與鄰近國家的關係，要更加注意努力，台灣不是聯合國會員國，是國際孤兒；未來外交方面，對美國也好、日本也好，若需要他幫忙，他會全力幫忙。

辜寬敏也對蔡英文說，「民進黨已經決定妳，我全力給妳支持，無條件給妳支持。」

2018年，民進黨卻面臨九合一選舉慘敗，當時辜寬敏和其他三位大老彭明敏、吳澧培及高俊明聯名登報，要求蔡英文不要再爭取連任，辜寬敏也對外自稱「比較支持賴清德」。

但2019年賴清德投入總統初選，與蔡英文激烈競爭，民進黨初選時程延後三次，賴清德也漸漸失去優勢，辜寬敏在初選後半段也逐漸「保持中立」。蔡英文勝出後，辜寬敏隨即主張「蔡賴配」，繼續挺蔡選總統。