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何志偉要蔣萬安恢復自由之路導覽 北市: 一直有此服務

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

明天就是二二八事件76周年，民進黨立委何志偉今於臉書指出，台北市長蔣萬安如果重視二二八，就恢復二二八「自由之路」的導覽。何說，他期待蔣萬安除獻花致意，能更有意義的正視這段歷史，首先就是恢復導覽，以實際行動實現轉型正義。北市府發言人王秋冬回應，台北是多元自由城市，尊重每一種想法，對於委員所提的追思或自由之路導覽，文化局一直都有這個服務，只要上文化局網站，即可預約導覽。

何志偉今天在臉書表示，他曾催生兩條「台北市自由之路」，一是探勘二二八事件事跡，另一是1920年自由民主路線。這只是仿效美國波士頓「Freedom Trail」，以記錄歷史的方式，讓民眾於各景點了解那段追求自由民主的歷程。何說，當初催生「自由之路」的初衷，是希望台灣有官方所舉辦的導覽，不是只有民間發起。

何認為，除了例行性的「二二八和平公園」紀念活動之外，他認為日常性的導覽，才是深化二二八紀念日的意義，很可惜台北市政府於2017年後，就再也沒有常態性的「台北市自由之路」導覽。

對此，台北市政府發言人王秋冬回應，台北是一個多元自由的城市，尊重每一種想法，謝謝委員的指教。如果說的是追思之路或自由之路的導覽，立委可能不知道，以上兩個活動的導覽，台北市政府文化局，一直都有這個服務，只要上文化局網站，即可預約導覽。

文化局 何志偉

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