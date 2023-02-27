大學姐拍宣傳照選立委？ 林筱淇：拍萬用照啦！

「大學姐」林筱淇去年12月離開台中市府團隊後，這段期間頻上政論談話節目，動向備受矚目，台中政壇也關注她是否準備參選下屆立委？林筱淇昨在臉書貼出在台北拍「宣傳照」，頓時引發熱議。有人問拍選舉照嗎，她則四兩撥千斤說「是拍萬用照」，對是否參選，她直言「大家太看得起我了，沒想那麼多！」

林筱淇外型亮麗且辯才無礙，又有政務官經驗、曾任柯文哲與悠遊卡公司發言人等經歷，她去年選擇離開盧秀燕團隊後，不但沒閒著，頻上多個熱門政論與廣播談話節目，暢談台北市、台中市府任職經歷，尤其與兩位政壇大咖柯文哲、盧秀燕的貼身相處經驗，獲不少迴響。

台中政壇傳言，林筱淇可能會為民眾黨披戰袍，參選下屆立委，至於選哪一區，以她戶籍所在的第五選區北北區最有可能，挑戰民進黨的莊競程；另傳可能到第七選區太平大里區，挑戰民進黨立委何欣純，掀起「兩個女人的戰爭」， 說紛紜，認為林筱淇是民眾黨的活棋，可在台中攻城掠地。

林筱淇聽後大笑說「大家太看得起我了」，她說目前沒有參選的計畫，但最近可能要出書，紀錄這幾年的人生經驗，當作送給自己的生日禮物。

據了解，林筱淇離開盧市府，與市長盧秀燕保持友好關係，另方面她與柯文哲方面仍保持良好互動，下一步是否會代表非綠陣營參選，還有待觀察。