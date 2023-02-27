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黃國書代表綠營參選立委？ 深綠大老：考驗民進黨價值

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委黃國書（右）昨天參加二二八追思活動，當場認錯，直言反省需要勇氣。圖／讀者提供
立委黃國書（右）昨天參加二二八追思活動，當場認錯，直言反省需要勇氣。圖／讀者提供

台中市新文化協會執行長陳彥斌今天在臉書貼文：「綠營應該支持黃國書連任立委嗎？」在台中政壇引發討論，凸顯綠營對是否禮讓立委黃國書競選下屆立委，出現不同聲音。

陳彥斌是前媒體人，擔任台中市新文化協進會執行長，2015年接受台中市文化局委託，出版第一部官方白色恐怖案件口述歷史「因為黑暗，所以我們穿越」等書籍，多年來努力出版，致力還原二二八歷史。陳彥斌也是總統府秘書長林佳龍極密切的民間好友，言論備受深綠人士重視。

黃國書昨在台中公義教會二二八追思活動中致詞，陳彥斌形容終於「認罪」，黃國書面對場上多獨 人士公開說：「我在學生時代犯過錯，有罪在身，我要跟愛台灣的先進共同反省，而反省需要勇氣！」黃因學生時代擔任國民黨執政的線民，曝光後宣布「三退」，退出民進黨、退出立委選舉、退出立院黨運作。

陳彥斌解讀，黃國書終於表態，當然與他將投入今年立委選舉有關。但違反「不再連任立委，退出政壇」的承諾，陳彥斌說，選民早心知肚明，去年議員選舉，民進黨提名東南區3位候選人，中西區2位候選人，5人都有他合照看板，黃國書推薦聲音穿梭大街小巷，5人搶到4席，去年代表民進黨參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，中西、東南選區的總舵手也是黃國書，「民進黨將禮讓黃國書，可說已呼之欲出！」

綠營地方基層幹部則向黨主席賴清德建言，黃國書才能贏國民黨。陳彥斌說，政治面恐怕就沒這麼單純，他說身邊的親友，幾乎都不能接受無黨的黃國書代表綠營參選下屆立委，激烈者在市議員選舉還投廢票。其中又以民進黨資深黨員為最，有現任總統府國策顧問說：「投黃國書，就不要再談轉型正義，不要再談理念、理想。」

國民黨在這個選區下屆立委參選人，被點名的主要是超高票連任的議員羅廷瑋，但尚未表態。另民進黨這個選區的議員江肇國、黃守達都同時被點名參選立委。

陳彥斌說，這對綠營來說是道棘手課題，「考驗民進黨的智慧，也考驗著民進黨的價值。」

黃國書 民進黨

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