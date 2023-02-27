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王鴻薇質疑蔡培慧落跑 綠委酸「黑色幽默的極致」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷（中）、王鴻薇（左）上午在國政基金會舉行「來去台北當官？蔡培慧下一站又非南投？民進黨『全黨落跑中』無心治國！」記者會。記者黃義書／攝影
國民黨立委洪孟楷（中）、王鴻薇（左）上午在國政基金會舉行「來去台北當官？蔡培慧下一站又非南投？民進黨『全黨落跑中』無心治國！」記者會。記者黃義書／攝影

南投縣立委補選進入倒數，國民黨立委王鴻薇今天質疑，民進黨候選人蔡培慧不用擔心失業，外傳她可能會接任農委會主委，民進黨立委洪申翰反譏，國民黨找來王鴻薇主講，這是黑色幽默的極致，建議把新北市長侯友宜、高雄市前市長韓國瑜都找來，應該會更有警醒世人的效果。

國民黨上午在國政基金會舉行「來去台北當官？蔡培慧下一站又非南投？民進黨『全黨落跑中』無心治國！」記者會，與會者包括王鴻薇、國民黨文傳會主委洪孟楷及國民黨文傳會副主委林家興等人。

洪申翰下午在臉書發文表示，「蛤！？一早起來，看到國民黨開了這場記者會，因為太獵奇，我還揉了一下眼睛，確認沒看錯！」這場記者會分明就是國民黨主席朱立倫的黨中央，正在光明正大地臭侯友宜，而且還有一狗票磨刀霍霍，剛選上就要落跑的年輕議員。

洪申翰認為，國民黨找來才剛落跑，害台北市松山、信義區少1席議員的王鴻薇來主講，這是黑色幽默的極致，按照這個邏輯，他建議國民黨把侯友宜跟韓國瑜都找來開這場記者會，應該會更有警醒世人的效果。

王鴻薇上午在記者會表示，蔡培慧如果沒選上，不用擔心失業，現在行政院中部辦公室傳出另有其他的人選，而蔡培慧與農委會主委陳吉仲都是農陣出身，受到蔡英文總統大力栽培，綠營側翼也都認為陳吉仲應該下台。

王鴻薇還說，陳吉仲說自己隨時準備離開，因此在蔡培慧傳出可能接任農委會主委的情況下，陳吉仲才會大力輔選，因為他要讓蔡培慧選上，不要把自己幹掉，凸顯陳吉仲的心態只有保官位，心中根本沒有人民。

國民黨 蔡培慧 王鴻薇 立委補選

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